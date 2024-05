Plugsurfing bindet 20.000 Ladepunkte der beiden Smartlab-Netze ein

Die Anzahl von Ladern, die über Plugsurfing nutzbar sind, lag vor der neuen Kooperation bei rund 600.000 Ladepunkten in Europa. Nun erhalten Kunden des Netzwerks über die Plattform e-clearing.net darüber hinaus Zugang zu den Smartlab-Netzen ladenetz.de und ladebusiness-Verbund. Smartlab repräsentiert genau genommen über 260 Energieversorger und 190 Unternehmen in ganz Deutschland, die gemeinsam 20.000 Ladepunkte für über 180.000 Kunden bereitstellen. Über e-clearing.net, eine offene Daten-Plattform für E-Mobilitätsdienste, wird nun auch Plugsurfing-Nutzer vereinfacht, an diesen Ladern Strom zu zapfen.

Laut Smartlab bringt das Plugsurfing-Netzwerk verschiedener E-Mobilitätsdienste „mehr als 2 Millionen Nutzer:innen in die Partnerschaft mit e-clearing.net und SMART/LAB ein“. Die über Plugsurfing zugänglichen Lader werden von mehr als 500 Betreibern in 27 Ländern bereitgestellt.



