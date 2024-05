USA: WattEV will eigene E-Lkw-Flotte massiv vergrößern

Um welche Hersteller und Modelle es dabei geht, gibt WattEV in der Mitteilung jedoch nicht an. Bekannt ist, dass WattEV im Mai 2023 14 Batterie-elektrische Nikola Tre BEV für den Einsatz um den Hafen von Long Beach geordert hat. Zudem hatte WattEV bereits im März 2022 50 Volvo VNR Electric bestellt.

Laut Salim Youssefzadeh, CEO von WattEV, sollen im kommenden Monat insgesamt 53 VNR Electric über den US-Händler TEC Equipment an das Unternehmen übergeben werden. Mit den E-Lkw von Volvo wird die Flotte auf 89 Fahrzeuge wachsen. Im Anschluss will WattEV „weitere 100 Lkw im Auftrag verschiedener OEMs erhalten“. Laut Youssefzadeh hat das Unternehmen „Lkw aller großen OEMs eingesetzt und getestet“ – Namen nennt er neben Volvo aber nur einen, bestätigt aber keine Bestellung.

„Wir sind ermutigt zu sehen, dass große Hersteller wie Tesla in Zukunft mit der Lieferung von Lastkraftwagen mit Megawatt-Ladefähigkeit voranschreiten“, so der CEO. „Die Verkürzung der Ladezeit auf weniger als 30 Minuten für eine Reichweite von 300 Meilen wird die Einführung von Elektro-Lkw grundlegend verändern. Als Vorbereitung auf diese Entwicklung haben wir alle unsere Ladeeinrichtungen so entwickelt, dass sie den Übergang vom aktuellen CCS-Ladestandard zum neuen schnellen MCS-Laden ermöglichen.“

WattEV hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat fünf neue Ladeparks eröffnet – und setzt wie von Youssefzadeh angesprochen auch auf das Megawatt-Laden. Laut dem CEO ist WattEV bereit, Bestellungen für „Tausende“ MCS-fähige Lastkraftwagen der Klasse 8 aufzugeben. „Wir haben gezeigt, dass die Infrastruktur für den Schwerlast-Lkw-Transport mit Megawatt-Ladung – und die nötige Leistung – heute vorhanden ist und ausgebaut werden kann“, sagte Youssefzadeh. „Mit der Verfügbarkeit von Lkw zum richtigen Preis mit Schnellladefähigkeit und der erforderlichen Reichweite sind wir zuversichtlich, dass die Marktakzeptanz schnell zunehmen wird.“

globenewswire.com