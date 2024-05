Erster Megawatt-Ladestandort mit Kempower-Hardware entsteht in Schweden

Bei Hedin Supercharge handelt es sich um die 2023 gegründete Ladeinfrastruktur-Tochter der schwedischen Autohandelsgruppe Hedin Mobility Group. Der Ladehub in Linköping wird zunächst mit vier CCS-Ladepunkten zum schnellen Laden von Elektro-Pkw und -Lkw ausgestattet, die bis zu 400 kW Leistung liefern. Noch in diesem Jahr soll der Standort dann einer der ersten weltweit sein, an dem auch das kürzlich vorgestellte MCS-Ladesystem von Kempower zum Einsatz kommt.

Kempower setzt bei seinen Gleichstrom-Ladestationen auf ein dezentrales Prinzip: Die Stromversorgungs-Einheiten mit der Schalttechnik kann dabei einige Meter entfernt von der eigentlichen Ladesäule platziert werden. Die Ladesäule selbst – auch Satelliten-Lader genannt – kann somit sehr kompakt und schmal ausfallen, was den Platzbedarf am Stellplatz selbst klein hält. Üblicherweise können zwei 600-kW-Einheiten mehrere HPC-Satelliten für E-Autos versorgen. Im Falle der MCS-Einheit werden die 2×600 kW jedoch gebündelt und für einen Satelliten genutzt. Dieser verfügt über einen flüssigkeitsgekühlten MCS-Ladestecker und kann so eine Gesamtleistung von 1,2 Megawatt an das zu ladende Fahrzeug abgeben.

Linköping liegt in der schwedischen Provinz Östergötlands Iän an einer der Autobahn-Verbindungen zwischen Stockholm und Göteborg „Linköping bietet eine strategische Lage an der Autobahn E4, wo ein bedeutender Transport- und Reiseverkehr zwischen den großen Städten des Landes stattfindet“, schreibt auch Kempower. Der Ladepark von Hedin Supercharge befindet sich auf dem Parkplatz eines neuen Mehrmarken-Autohandels- und Servicezentrums von Hedin. Zugänglich ist der Ladepark über die Virta-Plattform – und somit auch mit gängigen Roaming-Diensten nutzbar. An dem Standort ist auch ein Lkw-Zentrum angesiedelt, über das schwere Nutzfahrzeuge vertrieben und gewartet werden.

„Mit der Eröffnung in Linköping beginnen wir ein neues Kapitel und beginnen, enger mit dem Transportsektor zusammenzuarbeiten. Zusammen mit unseren bestehenden und zukünftigen Ladestationen für Pkw sind wir nun gut gerüstet für die Expansion innerhalb und außerhalb Schwedens“, sagt Erik Aspholmer, CEO von Hedin Supercharge. „Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Angebot an schnellem und einfachem Laden alle Arten von Elektrotransporten in Zukunft einfacher machen wird.“

Erik Kanerva , Vertriebsleiter für Nordeuropa bei Kempower, ergänzt: „Die Ladestation ist MCS-bereit und wird eine der ersten weltweit sein, die MCS-Ladesysteme mit unseren Kempower Mega Satellites anbieten. Während der Einweihung in Linköping kann man die zukünftige Lösung kennenlernen, ein großes Geschwisterchen unseres Kempower Satellite, das für viele Fahrer von Elektrofahrzeugen in Schweden ein vertrauter Anblick ist.“

kempower.com, mfn.se (Hedin-Mitteilung als PDF)