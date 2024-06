Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM

Konkrete Angaben zur Menge und zu den finanziellen Konditionen macht SQM nicht. Von den Chilenen heißt es lediglich, dass der Deal eine „starke Motivation“ sei, den Expansionsplan für Lithiumhydroxid fortzusetzen“.

„Wir sind sehr erfreut, diese Liefervereinbarung für hochwertiges Lithiumhydroxid in Batteriequalität mit einem weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Hyundai und Kia bekannt zu geben und damit einen Beitrag zu einer saubereren Welt zu leisten“, sagt Carlos Diaz, CEO von SQM Salar.

SQM kann derzeit pro Jahr rund 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid herstellen, diese Zahl hat das Unternehmen laut Reuters in seinem Geschäftsbericht zum ersten Quartal genannt. SQM gewinnt in den chilenischen Salaren zunächst Lithiumcarbonat, verarbeitet das Material selbst zu Lithiumhydroxid weiter – einem wichtigen Ausgangsstoff für die Batterieproduktion.

Bis 2025 will SQM die heimische Produktion stark ausbauen, die Rede ist von 100.000 Tonnen. Ende Mai hatte SQM eine Vereinbarung mit dem staatlichen Bergbaukonzern Codelco geschlossen, um ein Joint Venture zu gründen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Lithium-Produktion im Salar de Atacama deutlich steigern. Auch in China und Australien investiert SQM in den Ausbau der Kapazitäten.

Abnehmer sind neben der Hyundai Motor Group auch Ford und die südkoreanischen Zellhersteller LG Energy Solutions (LGES) und SK On.

