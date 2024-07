Elli launcht neuen Ladetarif „Elli Drive Plus“

Das Preismodell mit den drei Tarifen „Elli Drive Free“, „Elli Drive City“ und „Elli Drive Highway“ hatte die VW-Marke zum 1. Juni 2023 eingeführt. Der mittlere Tarif „Elli Drive City“ entfällt nun. Elli will zwar den neuen Tarif„Elli Drive Plus“ nicht als direkten „Ersatz“ sehen, vielmehr soll der neue Tarif „den Schritt von Drive Free zu Drive Highway ‚angenehmer’“ machen, wie eine Elli-Sprecherin gegenüber electrive angibt. Ob Ersatz oder angenehmerer Übergang: „Elli Drive City“ wird nicht mehr angeboten, der neue, mittlere Tarif heißt„Elli Drive Plus“.

Dabei ändert sich nicht nur der Name, sondern auch die Konditionen: Bisher bot der City-Tarif für 4,99 Euro monatliche Grundgebühr moderate Nachlässe von etwa zehn Cent je Kilowattstunde auf die Konditionen von „Elli Drive Free“ ohne Grundgebühr – für AC- und DC-Ladepunkte, aber nicht bei Ionity. An den Schnellladern des Joint Ventures wurden bisher die gleichen Konditionen erhoben wie im Free-Tarif. Das ist mit „Elli Drive Plus“ jetzt anders: Seit dem ersten Juli kostet der mittlere Tarif zwar 5,99 Euro pro Monat, bietet dafür aber auch bei Ionity spürbare Preisnachlässe. Diese variieren von Land zu Land, in Finnland beträgt der Rabatt 33 Prozent, in Deutschland sind es 28 Prozent.

Aber: Die bisherigen Vergünstigungen bei den regulären AC- und DC-Konditionen fallen weg. Bei „Elli Drive City“ waren es noch 0,60 €/kWh an AC- und 0,79 €/kWh an DC-Ladepunkten – jetzt werden im neuen Plus-Tarif die selben kWh-Kosten wie im Free-Tarif genannt.

Die neue Tarife in der Übersicht:

Elli Drive Free Elli Drive Plus Elli Drive Highway monatl. Grundgebühr 0,00 € 5,99 € 14,99 € AC 0,69 €/kWh 0,69 €/kWh 0,54 €/kWh DC 0,89 €/kWh 0,89 €/kWh 0,73 €/kWh Ionity 0,69 €/kWh 0,50 €/kWh – Selected Partner Network – – 0,50 €/kWh

Die in der Tabelle genannten Preise gelten für Deutschland. Die Konditionen bei Elli unterscheiden sich von Land zu Land. Die Preise für andere Länder finden Sie auf der Unten verlinken Elli-Website.

„‚Elli Drive Plus‘ kommt gerade rechtzeitig zur Urlaubsreisezeit und unterstreicht das Engagement von Elli, innovative und kundenorientierte Ladelösungen anzubieten“, so der Anbieter in einer Mitteilung, die electrive vorliegt. „Der neue Tarif ermöglicht es den E-Fahrer*innen, ihre Ladekosten an Ionity-Ladepunkten zu senken. Ionity wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist und bietet eine Ladeleistung von bis zu 350 kW, wodurch Langstreckenfahrten nachhaltig und bequem werden.“

Bei den weiteren Konditionen gibt es keine Änderung: Die Mindestlaufzeit beträgt einen Monat, womit der neue Plus-Tarif beispielsweise auch nur für die Urlaubsfahrt gebucht werden kann. Bis 2023 konnten die Elli-Tarife nur mit zwölf Monaten Mindestlaufzeit gebucht werden.

Auch die Regelung zu den Blockiergebühren und Plug&Charge sind gleich: Zwischen 9 und 21 Uhr werden nach 240 Minuten (bisher waren es nur 180 Minuten) AC-Laden 0,05€/min an Blockiergebühren berechnet, zwischen 21 und 9 Uhr entfällt diese Komponente. Beim DC-Laden werden nach 90 Minuten 0,15€/min berechnet. Die Plug&Charge-Funktionalität ist bei Elli selbst erst ab dem mittleren „Plus“-Tarif enthalten – in den Ladeangeboten der VW-Marken, die auf dem Elli-Dienst aufbauen, ist das teilweise auch in den Tarifen ohne Grundgebühr möglich.

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), elli.eco (Übersicht)