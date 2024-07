Daimler-Beteiligung Amplify startet mit Bau von Batteriezellfabrik

In dem neuen Werk zur Herstellung von Batteriezellen in Marshall County, Mississippi, soll auf einem 500 Hektar großen Gelände eine energieeffiziente Anlage für die Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) entstehen. Die vorgesehene Jahresproduktion liegt bei 21 Gigawattstunden (GWh). Amplify plant, 2027 in dem Werk mit der Produktion dieser Batteriezellen zu beginnen, und wird voraussichtlich mehr als 2.000 Arbeitsplätze in der US-Fertigung schaffen.

„Ich bin begeistert, mit so vielen unserer Partner hier zu sein, um den ersten Spatenstich für diese neue Produktionsstätte für Batteriezellen in Marshall County zu setzen“, sagt Kel Kearns, CEO von Amplify. „Unsere Gründungspartner sind sich einig in der Mission, unsere Highways und Interstates zu dekarbonisieren und gehen damit eine ernsthafte Verpflichtung ein. Der Baubeginn ist ein Zeichen für diese gemeinsame Anstrengung, und gemeinsam werden wir den Wandel in der kommerziellen Transportindustrie anführen.“

Der erste Spatenstich wurde unter Beisein des Gouverneurs von Mississippi, Tate Reeves, vorgenommen. Er sagt: „Mississippi freut sich unglaublich über diese historische Investition durch das Joint Venture zwischen Accelera by Cummins, Daimler Truck und Paccar. Dieses Projekt ist die größte Lohnsummenzusage in der Geschichte des Bundesstaates, und es wird unglaubliche 2.000 neue Arbeitsplätze in diese Gemeinde bringen. Diese fantastische Investition dieser Branchenführer wird dazu beitragen, Mississippis elektrische Wirtschaft weiter anzukurbeln.“

In der neuen Anlage werden LFP-Batteriezellen hergestellt, eine Zellchemie, die wegen ihrer Haltbarkeit und Kosteneffizienz für die E-Nutzfahrzeuge ausgewählt wurde. Mit der lokalen Produktion wollen die Partner nicht nur die Transportwege kurz halten, sondern auch von der US-Förderung profitieren, die eine lokale Wertschöpfung vorschreibt.

Accelera by Cummins, Daimler Truck und Paccar investieren zusammen zwei bis drei Milliarden Dollar in das im vergangenen Jahr angekündigte und im Juni gegründete Joint Venture. Sie halten jeweils 30 Prozent der Anteile. EVE Energy, Spezialist für die Herstellung von LFP-Batteriezellen, fungiert als Technologiepartner mit einem Anteil von zehn Prozent und bringt seine Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Batteriezellen in das Unternehmen ein.

