LGES bezieht mehr Lithium von Liontown Resources

Zum einen umfasst die neue Vereinbarung einen erweiterten Abnahmevertrag für die Lieferung von Lithiumspodumen aus der Mine Kathleen Valley. Konkret wird der bestehende Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren um weitere zehn Jahre verlängert. In den ersten fünf Jahren wird Liontown laut der Mitteilung insgesamt 700.000 Tonnen Spodumenkonzentrat und in den Jahren sechs bis 15 1,5 Millionen Tonnen liefern. „Diese Verlängerung beinhaltet auch die Verpflichtung, in den ersten zehn Jahren bis zu 250 kt Spodumenkonzentrat bereitzustellen“, so LGES.

Teil des neuen Deals ist aber auch eine 250 Millionen US-Dollar schwere Investition von LGES in Liontown. Das soll in Form von Wandelschuldverschreibungen geschehen. Das frische Kapital soll genutzt werden, um die Produktion in Kathleen Valley auszuweiten – um die neuen Liefermengen bedienen zu können.

Der dritte Punkt ist ein „nachgelagerter Kooperationsvertrag zur Prüfung der Machbarkeit der Errichtung einer Lithiumraffinerie mit dem Potenzial für langfristige Wertschöpfung“, wie es das koreanische Unternehmen ausdrückt. Sprich: LGES und Liontown prüfen den Bau einer gemeinsamen Anlage, um das Lithiumspodumen in Batterie-taugliche Materialien zu veredeln. Beschlossen ist der Bau einer solchen Raffinerie aber noch nicht.

Liontown zählt unter anderem Ford und Tesla zu seinem Kunden. Als einer der großen Zellhersteller ist LG Energy Solution bei seiner Lithium-Beschaffung breiter aufgestellt. Die Koreaner haben zum Beispiel Abnahmeverträge mit WesCEF, SQM, GT1 Lithium, Snow Lake Resources und Avalon Advanced Materials – wobei es sich teilweise noch um unverbindliche Vereinbarungen handelt.

„Die Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Wertschöpfungsketten-Investitionsstrategie dar, die darauf abzielt, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktunsicherheiten zu erhöhen“; sagt LGES-CEO David Kim. „Durch die Partnerschaft mit starken Akteuren wie Liontown werden wir weiterhin eine stabile Versorgung mit IRA-konformen kritischen Mineralien sicherstellen und unsere Bemühungen unterstützen, wettbewerbsfähige Energielösungen für die Elektrifizierung bereitzustellen.“

Tim Goyder, Chairman von Liontown Resources, ergänzt: „Liontown freut sich sehr, diese strategische Partnerschaft mit LG Energy Solution, einem der weltweit führenden Batterieproduzenten, zu formalisieren. Sie stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg dar, ein global bedeutender Lieferant von Batteriemineralien zu werden, während die Welt in eine kohlenstoffarme Zukunft übergeht. Diese Partnerschaft und Investition steht im Einklang mit unserer Downstream-Raffineriestrategie, den Wert der vertikalen Integration zu nutzen und unseren Anteilseignern und wichtigsten Stakeholdern langfristig einen substanziellen Mehrwert zu bieten.“

lgcorp.com, ltresources.com.au (PDF)