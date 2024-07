Mer und TotalEnergies: Baustart für zwei weitere Deutschlandnetz-Standorte

Im September letzten Jahres wurden die Zuschläge für die Regionallose des Deutschnaldnetztes vergeben. In diesen Losen sind in Summe 900 Suchräume (z. B. rund um einen Verkehrsknotenpunkt) enthalten, in denen ein HPC-Park gebaut werden soll. Die Bieter müssen innerhalb dieser Suchräume dann selbst eigene Standorte finden.

Mer Germany ist einer der zehn Bieter, der einen Zuschlag für insgesamt 83 Standorte abseits der Autobahnen erhielt. Der Bau des ersten eigenen Standorts im Deutschlandnetz begann vergangene Woche in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz). Der Schnellladestandort der Standortkategorie S entsteht nahe der Altstadt und wird nach Abschluss zwei High Power Charger mit einer Ladeleistung von je bis zu 400 kW bieten. Zusätzlich wird eine Trafostation mit 1.000 kVA installiert, um die notwendige Energieversorgung sicherzustellen.

Kleinere Standorte der Größe S und M (4 bzw. 8 Ladepunkte) will Mer übrigens in bestehende Standortkonzepte an Gewerbeimmobilien integrieren. Die großen Standorte L und XL (bis zu 16 Ladepunkte) sollen als Greenfield-Projekte auf neuen Flächen umgesetzt werden.

Bereits im Mai hat hingegen TotalEnergies den Baustart des ersten eigenen Deutschlandnetz-Standorts bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) verkündet. Mehr Details werden jedoch nicht genannt. Das Energieunternehmen hat im Rahmen der ersten Deutschlandnetz-Ausschreibung drei Regionallose gewonnen und den Zuschlag für die Installation und den Betrieb von 1.100 Schnellladepunkten erhalten.

Mit dem Deutschlandnetz will das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos an mehr als 1.000 Standorten schaffen. Rund 900 Standorte mit mehr als 8.000 Schnellladepunkten entstehen im Rahmen der Regionallose. 1.000 weitere Ladepunkte an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte Fastned den ersten Deutschlandnetz-Standort eröffnet. Im Mai folgte die Bekanntgabe des Baustartes für den zweiten Standort durch TotalEnergies. Mit dem neuen Standort von Mer hat jedoch erst der Bau des dritten Deutschlandnetz-Standorts begonnen. Bis zum Ziel ist es also noch ein weiter Weg.

nationale-leitstelle.de