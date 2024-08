Belgischer Busbetreiber bestellt 181 E-Busse bei MAN

Erstmals drehte der MAN Lion’s City E im Jahr 2021 in Belgien auf der Antwerpener Linie 36 seine Runden. Ein Jahr lang testete der Betreiber Hansea den Elektrobus auf Herz und Nieren. Dann bestellte das Unternehmen seine ersten 90 Lion’s City E bei MAN, die mittlerweile alle eingeflottet sind.

Doch bei diesen 90 Elektrobussen soll es nicht bleiben, zumal Hansea seine gesamte Busflotte bis zum Jahr 2035 elektrifizieren will. Daher nun der nächste Auftrag an MAN, um diesem Langzeitziel näher zu kommen: Die Bestellung von weiteren 181 Elektrobussen des Modells MAN Lion’s City E. Die ersten neuen Elektrobusse sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden und der Auftrag bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

„Das ist eine echte Erfolgsstory, auf die wir überaus stolz sind. Schließlich trägt sie auch maßgeblich dazu bei, dass wir im letzten Jahr die Marktführerschaft bei E-Bussen in Europa übernehmen konnten und die Produktionszahlen des Lion’s City E stetig steigen“, erklärt Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus. MAN ist aber nicht „nur“ Marktführer im europäischen Gesamtmarkt, sondern auch die Nummer 1 in etlichen nationalen Elektrobus-Märkten – darunter Belgien.

Bei der Bestellung hat Hansea drei verschiedene Varianten ausgewählt: Klassische 12-Meter-Solobusse genauso wie die typischen 18-Meter-Gelenkbusse. Hinzu kommt auch die Kompaktvariante mit nur 10 Metern, die mit einer besonders guten Wendigkeit in engen Innenstädten punktet.

Dank der unterschiedlichen Varianten kann Hansea die neue Busflotte in ganz Flandern für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen. Das ist wichtig, da Hansea im Rahmen eines Vertrags mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben De Lijn und TEC Buslinien nicht nur im Nah-, sondern auch im Fernverkehr bedient.

Hansea-CEO Joris Larosse sagt: „Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für uns ebenso wie für MAN. Der Auftrag ist definitiv ein Meilenstein, der unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit bestätigt.“ Bei der Umstellung der Flotte habe sich Hansea von Anfang an auf MAN verlassen. „In den letzten zehn Jahren hat sich so eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt, die auf einer intensiven professionellen Zusammenarbeit beruht“, so Larosse.

Das Geschäft mit elektrischen Bussen wird für MAN immer wichtiger. 2023 konnte die Marke in Europa insgesamt 771 Elektrobusse absetzen. Damit wurden die Verkaufszahlen des Lion’s City E im Vergleich zum Vorjahr (263 E-Busse in 2022) nahezu verdreifacht. Zuletzt nahmen zum Beispiel die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) haben 48 neue Elektrobusse von MAN in Empfang und die Münchner MVG flottete 13 neue MAN-Elektrobusse ein.

press.mantruckandbus.com