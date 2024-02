MAN steigert E-Bus-Absatz um 193 Prozent

MAN Truck & Bus verfügt nach eigenen Angaben auf dem europäischen Elektrobusmarkt über einen Marktanteil in Höhe von rund 13,3 Prozent. Die Top-Märkte sind dabei Deutschland, Schweden, Spanien, Norwegen und Belgien. Auf diese fünf Länder entfallen fast 80 Prozent aller 2023 in Europa registrierten Lion’s City E.

In fünf Ländern war MAN laut der Mitteilung sogar jeweils der Marktführer. In Deutschland wurden 245 Lion’s City E in 2023 registriert, mehr als von jedem anderen E-Bus-Modell. Auch in Schweden (126 Zulassungen), Belgien (69 Zulassungen), Österreich (26 Zulassungen) und Slowenien (8 Zulassungen) war der Lion’s City E das meistverkaufte Modell – wenn auch in einigen Ländern auf sehr überschaubarem Niveau.

In Spanien hat der E-Bus-Markt 2023 deutlich an Dynamik aufgenommen, dazu haben auch die 93 Fahrzeuge von MAN beigetragen. So setzen unter anderem die spanischen Städte Alicante, Bilbao, Málaga, San Sebastián und Valencia auf den elektrischen MAN-Stadtbus. „Auch unser 1.000. Lion’s City E, der im September 2023 knapp drei Jahre nach Start der Serienproduktion im polnischen MAN-Werk in Starachowice vom Produktionsband gelaufen ist, ist im Großraum Madrid und damit in Spanien im Einsatz“, sagt Robert Katzer, Head of Sales & Product Bus. Bestellt und eingesetzt wird dieses Fahrzeug vom Betreiber Auto Periferia S.A., eine Tochter der spanischen Grupo Ruiz.

In Norwegen wurden 76 Lion’s City E in Betrieb genommen – alle Fahrzeuge sind seit Dezember in der Hauptstadt Oslo für den ÖPNV-Betreiber Unibuss unterwegs. Dabei handelt es sich um 59 Solo- und 17 Gelenkbusse. Da die skandinavischen Länder bei der Umstellung auf Elektrobusse ohnehin weiter sind, reichen die 76 E-Busse in Norwegen nicht für einen Spitzenplatz. Laut MAN wurden in Schweden, Norwegen und Dänemark im abgelaufenen Geschäftsjahr 230 elektrisch angetriebene MAN-Stadtbusse registriert.

„Wir freuen uns sehr über diese Erfolge, die wir unseren Kunden, aber auch dem unermüdlichen Einsatz unseres Busteams zu verdanken haben“, sagt Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus. „Auch im neuen Jahr wollen wir ganz klar die Transformation hin zur nachhaltigen Mobilität weiter vorantreiben und unseren Absatz von Batterie-elektrischen Bussen steigern.“

