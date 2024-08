Hyundai baut neue E-Auto-Fabrik in Thailand, Tesla doch nicht

Der koreanische Automobilhersteller Hyundai plant die Errichtung eines Montagewerks in der Provinz Samut Prakan, in der Nähe von Bangkok. In der Anlage sollen auch Batterien für Elektroautos in gleicher Menge hergestellt werden, so das Board of Investment (BOI) des Landes, das nun Investitionsförderanträge von Hyundai genehmigt hat. Hyundai will in den Bau der Fabrik eine Milliarde Baht (rund 26 Millionen Euro) investieren, wobei wohl noch Investitionsanreize des BOI obendrauf kommen dürften. Immerhin ist Thailand dafür bekannt, dass es Autohersteller wie BMW, MG, GAC Aion, Neta oder Great Wall mit Subventionen ins Land gelockt hat.

„Der Einstieg von Hyundai in den thailändischen EV-Sektor ist eine sehr positive Entwicklung, die die Attraktivität Thailands sowohl als Produktionsstandort als auch als wichtiger Markt bestätigt“, sagt Narit Therdsteerasukdi, Generalsekretär des BOI. „Die starke thailändische Lieferkette wird es Hyundai ermöglichen, nicht weniger als ein Drittel der benötigten Rohstoffe und Teile aus Thailand zu beziehen und so die lokale Industrie zu unterstützen.“

Die Produktion der Elektroautos und Batterien in dem neuen Werk soll 2026 beginnen. Welche Modelle dort gebaut werden sollen und wie hoch die Produktionskapazität sein soll, ist bislang unklar – und auch, ob dort auch Fahrzeuge der Hyundai-Tochter Kia gebaut werden sollen. Erst im März nämlich gab es Berichte darüber, dass sich Kia für eine Produktion in Thailand interessiert.

Unterdessen hat Tesla seine Pläne für eine Autofabrik in Thailand samt Batteriefertigung offenbar auf Eis gelegt, und wird sich ausschließlich auf Ladestationen konzentrieren, berichtet The Nation mit Bezug auf eine Quelle in der thailändischen Regierung. „Tesla diskutiert derzeit nur über Ladestationen, wobei die Fabrikpläne nicht nur in Thailand, sondern weltweit ausgesetzt wurden. Es gibt keine Pläne für Malaysia, Indonesien oder andere Länder außer China, Amerika und Deutschland“, sagte die Quelle.

Premierminister Srettha Thavisin hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, dass Tesla bereit sei, Thailand zu einem Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen zu machen. Diese Ankündigung erfolgte nach mehreren Treffen mit Tesla-Führungskräften in den USA und Thailand. Doch nun haben sich die Pläne offenbar zerschlagen.

