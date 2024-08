Hyundai-Kunden erhalten Rabatte bei Aral Pulse

Der Ladedienst „Charge myHyundai“ basiert auf der Whitelabel-Lösung von Digital Charging Solutions (DCS) und ermöglicht grundsätzlich den Zugang zu mehr als 800.000 Ladepunkten in 31 Märkten weltweit. DCS wurde einst aus BMW ausgegründet und später als Joint Venture von BMW und Mercedes-Benz geführt. Seit 2021 ist die Aral-Muttergesellschaft BP als dritter Gesellschafter an DCS beteiligt.

Die Vorzugskonditionen für die Hyundai-Kundschaft gibt es aber nicht per se, sondern nur als Teil von zwei Paketen mit monatlicher Grundgebühr. Dann aber soll es laut der DCS-Mitteilung „eines der attraktivsten und günstigsten HPC-Angebote, das momentan auf dem Markt ist“, sein – das Angebot gilt aber zunächst nur in Deutschland.

Das Paket „Aral Pulse Light“ kostet pro Monat 4,99 Euro Grundgebühr, dafür gibt es im Vergleich zum Preis im Hyundai Charge Easy Tarif 35 Prozent Nachlass an Ladepunkten von Aral Pulse – konkret kostet die Kilowattstunde noch 0,49 Euro. Im Paket „Aral Pulse Premium“ steigt der Rabatt auf 50 Prozent, es fallen also noch 0,39 €/kWh an. Dafür steigt auch der Grundpreis auf 9,99 Euro im Monat. Die Nachlässe gelten nur an Ladepunkten von Aral Pulse, an den anderen Ladepunkten wird nach den Konditionen von „Charge myHyundai“ geladen.

Aral Pulse Light Aral Pulse Premium Grundgebühr 4,99 € 9,99 € Preis pro kWh 0,49 € 0,39 € Ersparnis ggü. regulärem Tarif 35 % 50 %

„Unsere starke Partnerschaft mit Hyundai unterstreicht unser Engagement, EV-Fahrerinnen und -Fahrern außergewöhnliche Ladelösungen anzubieten“, sagt Petr Füzék, Director Business Line OEM, Digital Charging Solutions GmbH zur Kooperation. „Die Einführung der Aral-Pulse-Abonnementpakete ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung eines wettbewerbsfähigen, bequemen und integrierten Ladeerlebnisses. Gemeinsam werden wir unsere Dienstleistungen weiter innovativ gestalten und verbessern, damit Hyundai-Fahrer das bestmögliche Ladeerlebnis erleben können.“

Marcus Welz, Managing Director von Hyundai Connected Mobility, ergänzt: „Wir sind begeistert, dass unsere Partnerschaft mit Aral das Engagement von Hyundai unterstreicht, sich über das Auto hinaus zu engagieren. Für Hyundai Connected Mobility ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt, um unser Portfolio zu erweitern und das elektrifizierte, vernetzte Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern.“

Aral Pulse ist seit Anfang August wie berichtet auch der neue Partner von ADAC e-Charge. Mitglieder des Autoklubs können an Ladepunkten von Aral Pulse bis Ende September für 0,51 €/kWh laden, ab Oktober werden dann 0,57 €/kWh berechnet. Im Roaming bei anderen Anbietern sind es 0,75 €/kWh – also jeweils vier Cent Rabatt auf die regulären Konditionen von Aral Pulse. Dafür gibt es – abgesehen von der ADAC-Mitgliedschaft – keine Grundgebühren.

Quelle: Info per E-Mail