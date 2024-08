E-Flugtaxi-Entwickler Lilium soll Weggang aus Deutschland erwägen

Laut dem „Handelsblatt“ hat die Führung des Unternehmens um Lilium-CEO Klaus Roewe im Juli Berater damit beauftragt, Geldgeber für einen möglichen Verkauf des E-Flugtaxi-Unternehmens zu suchen. Dabei beruft sich das Wirtschaftsblatt auf Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens. Ein Sprecher von Lilium wollte sich auf „Handelsblatt“-Anfrage nicht offiziell äußern.

Schon Mitte Mai hatte Lilium auf die noch ausstehende Entscheidung zu deutschen Staatshilfen reagiert: „Wir erwarten eine zügige Prüfung, denn Transparenz ist für uns als börsennotiertes Unternehmen an der Tagesordnung“, sagte Roewe zu diesem Zeitpunkt. „Die Elektrifizierung liegt als Beitrag zur notwendigen Dekarbonisierung der Industrie im starken öffentlichen Interesse. Bei der Förderung durch die Bundesregierung geht es nicht nur darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen mit den USA und China zu schaffen, sondern auch darum, dass Deutschland den Finanzmärkten signalisiert, dass Innovationen und neue Technologien in Deutschland unterstützt werden.“

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung und der Freistaat Bayern die staatliche Förderbank KfW mit der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung beauftragt haben. Diese dauert weiter an. Abhängig von deren Ergebnis könnte Lilium staatliche Bürgschaften als Sicherheit für einen KfW-Kredit erhalten, dessen Höhe noch festgelegt werden muss. Lilium strebt nach früheren Angaben ein Kreditvolumen von mindestens 100 Millionen Euro an.

Laut dem „Handelsblatt“ hatte sich das Unternehmen ein „positives Signal“ vor der Sommerpause erhofft. Nun soll die Geduld im Vorstand allmählich erschöpft sein: „Auf der einen Seite wähnen sich die Entwickler des Lilium-Jets so nah an der Zulassung und Markteinführung ihres elektrischen Senkrechtstarters wie niemals zuvor. Auf der anderen Seite steigt die Sorge, dass auf den letzten Metern das Geld ausgeht. Deshalb muss schnell eine Lösung her“, heißt es in dem Artikel. Interesse an dem Unternehmen soll es aus China, den USA und Saudi-Arabien geben.

Die Kleinserien-Produktion des E-Flugtaxis namens Lilium Jet hat das Unternehmen 2023 eingeläutet. Mit der für 2026 geplanten Kommerzialisierung des Lilium Jet bereitet sich das Unternehmen auf eine größere Produktion vor. Lilium verfügt nach Angaben aus dem Frühjahr über eine Auftragspipeline von mehr als 780 Lilium Jets, einschließlich verbindlicher Aufträge und Absichtserklärungen von Betreibern aus den Vereinigten Staaten, Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Im Mai wurde bereits bekannt, dass Lilium mit Staatshilfen aus Frankreich liebäugelt. Man befinde sich in „fortgeschrittenen Gesprächen mit der französischen Regierung über Pläne zur Ausweitung der Produktionskapazitäten in Frankreich und mögliche staatliche Subventionen und Kreditbürgschaften“, teilte Lilium im Frühjahr mit. Um die Staatshilfen zu erhalten, müsste Lilium aber einen Standort in Frankreich aufbauen, was das Unternehmen nach eigenen Angaben auch prüft. Ob Lilium diesen Plan noch immer weiter verfolgt, ist unklar.



handelsblatt.com