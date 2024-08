Netzwerk ladebusiness wächst auf über 195 Partner

Aufgrund der zunehmenden Flottenelektrifizierung bauen viele Unternehmen auch die notwendige Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Firmengelände auf. Die Ladepunkte können dann u. a. über Angebote wie ladebusiness zusätzlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jeden Monat kommen laut dem hinter ladebusiness (früher ladenetz.de Business-Partner) stehenden Unternehmen Smartlab neue Partner aus Industrie und Handel dazu, um ihre Ladepunkte zu vermarkten.

„Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus ganz unterschiedlichen Branchen und mit verschiedenen Unternehmensgrößen erweitern wir stetig unsere Kompetenz für die individuelle Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Elektromobilitätsziele. Damit profitieren nicht nur wir, sondern auch unsere Partner von unserem wachsenden Knowhow“, erläutert Iwona Kurig, Vertriebsleiterin von ladebusiness.

Seit Januar 2023 sind 65 neue Unternehmen dem Netzwerk beigetreten. Mittlerweile gehören über 195 Partner aus ganz Deutschland dem Verbund an. Die Anzahl der Ladepunkte im eigenen Ladenetz konnte unter anderem durch Partner wie Agravis Raiffeisen Tankstellen, EMC Experts eGen, Hohe Mark Energie, Raiffeisen – Warengenossenschaft Osthannover, Sarstedt, Triveda, VSB Service, enerquinn und Franz Eigl (AVIA/AT) weiter ausgebaut werden.

Damit kann ladebusiness derzeit insgesamt rund 3.500 Ladepunkte über das eigene Netzwerk anbieten, die sich überwiegend in Deutschland, aber auch in Österreich und Italien befinden. Gemeinsam mit ladenetz.de stehen damit über 25.200 Ladepunkte im gesamten deutschsprachigen Raum zur Verfügung. „In Europa können dank Roaming-Kooperationen ladebusiness-Kunden auf mehr als 330.000 Ladepunkte zugreifen“, heißt es in einer Mitteilung.

