Sächsische Verkehrsbetriebe erhalten Förderung für Elektrobusse

Größter Profiteur der Förderung durch den Freistaat sind die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Sie erhalten 15,3 Millionen Euro für die Beschaffung von 45 emissionsfreien Gelenkbussen. Sie sollen den Fuhrpark der Landeshauptstadt erweitern und zu einer Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen beitragen. Unklar ist, für welches Busmodell sich die DVB im Rahmen der Förderung entscheiden. Auch wie hoch der Eigenanteil der DVB bei der Beschaffung der Fahrzeuge ist, bleibt unklar.

Die 45 E-Busse kommen zu den 20 eCitaro-Bussen hinzu, die die DVB bereits in ihrem Fuhrpark haben. Interessant: Noch vor zweieinhalb Wochen hatten die DVB in einer Randbemerkung in einer Pressemitteilung festgehalten, dass man die Busflotte zwar vollständig elektrifizieren wolle, doch die Beschaffung von Elektrobussen sei deutlich teurer als der Kauf konventioneller Fahrzeuge mit Dieselantrieb. „Leider liegt derzeit die Bundesförderung von E-Bussen auf Eis, so dass eine weitere Aufrüstung der Flotte in überschaubarem zeitlichem Rahmen nicht absehbar erscheint“, so die Pressemitteilung weiter. Die Förderung auf Landesebene kann die entstandene Lücke nun zumindest etwas stopfen.

Bundesweit hoffen Busbetriebe und Speditionen derzeit auf Förderprogramme der Länder für elektrische Nutzfahrzeuge, seit die Bundesförderung Anfang des Jahres ausgelaufen ist. Vergangenes Jahr hatte bereits Bayern eine Landesförderung für E-Busse namens Klimabus aufgelegt, NRW fördert neuerdings die Anschaffung von E-Lkw.

In Sachsen gibt es seit vergangenem Jahr die RL Bus, kurz für Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Förderung von Bussen im öffentlichen Personennahverkehr, über die nun die DVB und andere Verkehrsbetriebe gefördert werden. Für 2024 stehen dabei 55 Millionen Euro zur Verfügung. Noch in diesem Jahr soll es für das Programm einen zweiten Förderaufruf geben. Wichtig zu wissen: Bei RL Bus werden nicht nur emissionsfreie sondern auch barrierefreie Busse bezuschusst. Insofern sind auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren förderfähig.

Im Rahmen des RL-Bus-Programms hat das Ministerium auch die Förderung weiterer drei Unternehmen bekanntgegeben: Für die Anschaffung von zwölf Solobussen und fünf Midibussen mit batterieelektrischem Antrieb erhält die RegioBus Mittelsachsen in Mittweida rund 3,8 Millionen Euro. Der Regionalverkehr Westsachsen in Zwickau erhält rund 4,1 Millionen Euro für die Beschaffung von fünf Kleinbussen, drei Standardbussen und 51 Elektro-Linienbussen. Und der Regionalverkehr Erzgebirge in Annaberg-Buchholz erhält rund 1,6 Millionen Euro für die Beschaffung von fünf Elektro-Kleinbussen, sechs Solobussen, zwei Gelenkbusse sowie sechs Standard-Großlinienbusse.

Der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig sagt dazu: „Mit der Förderung unterstützen wir die Verkehrsunternehmen nicht nur bei der Erfüllung der bundesgesetzlichen Vorgaben zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, sondern leisten auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele. Eine Antriebswende, auch bei Bussen ist notwendig, da die Clean Vehicle Directive der EU sowie das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz des Bundes entsprechende Quoten in den Bundesländern festschreiben. Der Freistaat steht zu seiner Verantwortung, die Unternehmen bei dieser wichtigen Investition freiwillig zu unterstützen.“

sachsen.de (DVB), sachsen.de (andere Verkehrsunternehmen)