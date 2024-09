USA schütten Gelder für Wasserstoff-Projekte aus

Das US-Energieministerium gibt an, die Mittel einzusetzen, um „die Forschung, Entwicklung, Demonstration und den Einsatz von sauberen Wasserstofftechnologien der nächsten Generation zu beschleunigen“. Die ausgewählten Projekte umfassen konkret drei Themenbereiche: die Betankung von H2-Nutzfahrzeugen, Wasserstofftankstellen sowie Brennstoffzellen-Fahrzeuge für Häfen.

Vier der 20 Projekte befassen sich also mit der Entwicklung von Komponenten für die Wasserstoffbetankung mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge. Dabei wird sowohl die Betankung mit gasförmigem als auch mit flüssigem Wasserstoff berücksichtigt. In diesem Bereich investiert das Energieministerium 8,5 Millionen Dollar.

Den größten Anteil der Fördersumme teilen sich mit 40 Millionen Dollar vier Fördernehmer, die sich mit der „Standardisierten Wasserstofftankstelle der Zukunft“ befassen. Diese soll kostengünstig und replizierbar sein – und allen voran den Anforderungen von mittelschweren und schweren Lkw gerecht werden.

Weitere 2,5 Millionen Dollar gibt das Energieministerium an einen Akteur, der ein wasserstoffbetriebenes Containerumschlag-Gerät für Häfen entwicklet und in Oakland demonstriert. Weitere 7 Millionen Dollar gehen an sieben Projekte, die sich um den Themenkomplex Genehmigungen und Sicherheit drehen, sowie 4 Millionen Dollar an vier Projekte, die durch die Einbindung benachteiligter Gemeinden für ein gleichberechtigte „Wasserstofftechnologie-Gemeinschaft“ sorgen sollen.



