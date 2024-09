ZF-Antriebe treiben E-Nutzfahrzeuge von Ford Trucks und Farizon an

Zunächst zu Ford Trucks: Die Marke gehört zum türkischen Joint Venture Ford Otosan. Als Generalimporteur für Deutschland agiert die F-Trucks Deutschland GmbH. An ihrem IAA-Messestand präsentiert sie in Hannover momentan einen Querschnitt durch ihr aktuelles Fahrzeugportfolio, darunter einen Batterie-elektrischen Ableger der kürzlich präsentierten Baureihe F-LINE mit Kofferaufbau und 6×2-Achskonfiguration.

Für diesen E-Truck namens F-LINE BEV soll ZF künftig den Antrieb liefern. Man werde zunächst den elektrischen Zentralantrieb CeTrax 2 dual für diese neue Baureihe liefern, teilen die Friedrichshafener mit. Im Rahmen der Vereinbarung soll ZF aber auch weitere elektrische Antriebsvarianten für künftige Modelle liefern. Zum CeTrax 2 dual ist bekannt, dass er zwei Hairpin-Elektromotoren mit 380 kW Dauerleistung und einem Spitzendrehmoment von 24.700 Nm bietet. Integriert sind zudem zwei Wechselrichter mit 800 Volt und SiC-Technologie sowie ein Dreiganggetriebe.

Grundsätzlich spricht ZF mit Blick auf Ford Trucks nicht nur von einem Auftrag, sondern von einer langfristigen Liefervereinbarung für E-Mobilitäts-Technologien. So gehört zum bereits jetzt fixierten Lieferumfang beispielsweise auch eine elektrisch angetriebene hydraulische Lenkungspumpe (EPHS) aus dem ZF-Sortiment. Diese sei so konzipiert, dass sie „den effizienten Betrieb des hydraulischen Lenksystems des Nutzfahrzeugs unabhängig vom Antriebsstrang ermöglicht“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

„Mit Ford Trucks haben wir einen international bedeutenden Kunden für unsere neue E-Mobility-Antriebsplattform gewonnen. Das unterstreicht unsere führende Position in Europa bei elektrischen Nutzfahrzeug-Antrieben“, kommentiert Peter Laier, Mitglied im ZF-Vorstand und verantwortlich für die Division Commercial Vehicle Solutions. „Das Vertrauen von Ford Trucks in uns zeigt, dass wir marktführende Antriebslösungen für die E-Mobilität anbieten können, um unsere Kunden bei ihrer Transformation in Richtung nachhaltiger Transportlösungen zu begleiten.“

Emrah Duman, Ford Trucks Vice President, ergänzt: „Unsere Zulieferer werden uns bei unserer Mission unterstützen, erstklassige Nutzfahrzeuge zu entwickeln, die nachhaltige Transportlösungen für lokale wie auch für Exportmärkte entlang einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie ermöglichen. Und wir freuen uns, dass ZF dazugehört. Ford Trucks war schon immer ein Vorreiter bei Innovationen schwerer Nutzfahrzeuge, und diese neue Vereinbarung mit ZF untermauert die Mission des Unternehmens, den Wandel hin zu nachhaltigem Transport anzuführen.“

ZF macht zudem publik, Systemlieferant für elektrifizierte Fahrzeuge des zum Geely-Konzern gehörenden chinesischen Nutzfahrzeug-Herstellers Farizon zu werden. Farizon ist ein bisher vor allem in China bekannter Hersteller von elektrifizierten Nutzfahrzeugen verschiedener Gewichtsklassen – vom Transporter über diverse Lkw bis hin zu Bussen.

Farizon Auto hat das Rampenlicht auf der IAA Transportation in Hannover zudem genutzt, um die Schlüsselmärkte für seine geplante globale Expansion zu benennen. Das Unternehmen konzentriert sich demnach zunächst auf die Regionen Europa, Naher Osten und Nordafrika, gefolgt vom Asien-Pazifik-Raum. Der Markteintritt in diesen Regionen soll 2024 und 2025 erfolgen. Im Rahmen dieser Expansionspläne will Farizon unter anderem seinen E-Transporter SuperVAN in ausgewählten europäischen Märkten einführen, darunter in der Türkei, Serbien, Spanien, Portugal, Großbritannien und Ländern Mittel- und Osteuropas.

Mike Fan, CEO von Farizon Auto, betont: „Nachhaltige Entwicklung ist zu einem globalen Konsens geworden. ZF und Farizon sind führend in ihren jeweiligen Bereichen, und ihre umfassende strategische Zusammenarbeit wird sauberere, wirtschaftlichere und effizientere Lösungen für Nutzfahrzeugnutzer in China und auf der ganzen Welt bieten und eine neue Zukunft für den kohlenstofffreien Straßentransport vorantreiben.“

Auch laut ZF-Manager Laier zeigt die Kooperation das Engagement beider Parteien für technologische Innovation und Marktentwicklung. „Als führender Anbieter von Komplettlösungen für die Nutzfahrzeugindustrie ist ZF bestrebt, technisches Know-how mit flexiblen und offenen Technologieansätzen zu kombinieren, um Innovationen in der Branche voranzutreiben und den Anforderungen verschiedener Verkehrsszenarien gerecht zu werden.“

press.zf.com (Ford Trucks), press.zf.com (Farizon), zgh.com