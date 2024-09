GWM bietet Finanzierungsoptionen in Deutschland

Der Dienst GWM Finance wird offiziell als Service der MCE Bank angeboten. Die MCE Bank ist eine Tochtergesellschaft der Santander Consumer Bank. So soll Kundinnen und Kunden von GWM „ein umfassendes Angebot an Finanzierungsdienstleistungen zur Verfügung“ stehen – sowohl für private als auch gewerbliche Kunden, wie GWM betont.

Dabei soll es nicht nur um Leasing- und Finanzierungsangebote gehen, sondern etwa auch den Abschluss von Versicherungen. GWM Finance biete „maßgeschneiderte Lösungen, die sich durch attraktive Konditionen und eine unbürokratische Abwicklung auszeichnen“, heißt es in der Mitteilung. Beispiel-Raten werden dort nicht genannt. Auf der Website von GWM Finance ist aber etwa eine 0,0-Prozent-Finanzierung des GWM Ora 03 zu finden. In der Variante 300 (48-kWh-Batterie, 126-kW-Antrieb) kann das 38.990 Euro teure Auto für 99 Euro im Monat finanziert werden – allerdings liegt die letzte Rate nach drei Jahren bei über 17.800 Euro.

Mit dem Kleinwagen GWM Ora 03 (hier unser Fahrbericht) und der Mittelklasse-Limousine GWM Ora 07 bietet Great Wall in Deutschland zwei Batterie-elektrische Modelle an. In der sogenannten Wey-Linie werden SUV vertrieben, die auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sind.

Die O! Automobile GmbH, verantwortlich für den Vertrieb der Marke GWM in Deutschland, sieht in GWM Finance „eine ideale Ergänzung des Angebots“. „Unsere Kundinnen und Kunden erwarten nicht nur herausragende Fahrzeuge, sondern auch erstklassige Dienstleistungen rund um ihren Kauf“, sagt Geschäftsführer Johannes Brandenburger. „GWM Finance bietet genau das: transparente und flexible Finanzierungsoptionen, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse unserer Zielgruppen abgestimmt sind.“

Marco Christ, Geschäftsführer der MCE Bank GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns darauf, als GWM Finance diese interessante Marke mit unserer Produktpalette und unseren Services zu unterstützen, damit noch mehr Kunden zu günstigen Raten mit GWM-Fahrzeugen mobil sein können.“

Während Santander Consumer als herstellerunabhängiger Autofinanzierer einen Namen hat, wird die MCE Bank als „starker Partner für Autohäuser und Kunden gleichermaßen“ bezeichnet. So finanziert die MCE Bank nicht nur Fahrzeuge, sondern zum Beispiel auch IT-Lösungen für das Autohaus.

Quelle: Info per E-Mail, gwm-finance.de