Pfalzwerke stellen eigene Flotte um

Zunächst zu der Firmenflotte: Im Pkw-Segment werden 69 neue VW ID.4 als Pool-Fahrzeuge angeschafft und damit die Verbrennerfahrzeuge des Fuhrparks ersetzt, wie die Pfalzwerke mitteilen. Mitte September wurden die ersten 21 Fahrzeuge an das Unternehmen ausgeliefert, weitere Exemplare sollen im Oktober sowie Februar 2025 folgen.

Bestellt und ausgeliefert werden die ID.4 über das Autohaus Scherer aus Neustadt. „Begleitend erhalten alle Nutzer der Pool-Fahrzeuge eine fahrzeugspezifische Erst-Unterweisung. Diese setzt das Fuhrparkteam in Kooperation mit dem Autohaus um“, so die Pfalzwerke.

„Sowohl der Ausbau der Elektromobilität als auch ökologisches Handeln zählen zu unseren strategischen Unternehmenszielen – da ist es nur konsequent, unseren eigenen Fuhrpark zu elektrifizieren“, erklärt Marc Pätschke, Abteilungsleiter Interne Services Pfalzwerke AG.

Die Pfalzwerke sind seit Jahren in der Pfalz, dem Saarpfalz-Kreis und auch bundesweit in der Elektromobilität aktiv. Aktuell betreibt das Unternehmen über 1.400 Ladepunkte, bis 2030 sollen es deutschlandweit 10.000 Ladepunkte sein. Im Zuge des Deutschlandnetzes kommen weitere 400 HPC-Ladepunkte verteilt auf 40 Standorte im Südwesten und Westen Deutschlands dazu.

Nicht aus dem Deutschlandnetz, sondern aus der Kooperation mit der Möbelhauskette XXXLutz. Diese Zusammenarbeit wurde Anfang 2024 geschlossen, nun wurde der erste gemeinsame Schnellladepark am XXXLutz-Standort in Wolfsburg in Betrieb genommen. Dort stehen insgesamt acht HPC-Ladepunkte mit bis zu 300 Kilowatt (kW) und vier DC-Ladepunkte mit bis zu 50 Kilowatt für die Kundinnen und Kunden bereit.

„Beim Standort in Wolfsburg blicken wir auf einen optimalen Bauablauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme zurück. Alle Beteiligten haben zielorientiert zusammengearbeitet und den Standort in Rekordzeit umgesetzt“, sagt Michael Hickl, Projektleiter Bau im Bereich E-Mobility bei den Pfalzwerken. „Im März erfolgte die erste Anfrage zum Netzanschluss bei der LSW Netz GmbH, danach folgte die Detailplanung mit den Kollegen von XXXLutz und bereits im August konnten wir mit den Bauarbeiten starten – die Trafostation wurde geliefert und der 20 KV-Netzanschlusses konnte hergestellt werden.“

In den kommenden vier Jahren werden die Pfalzwerke wie berichtet insgesamt rund 500 Schnellladepunkte auf den Parkplätzen der deutschen XXXLutz-Möbelhäuser errichten. In Schweinfurt, Würzburg, Wiesbaden, Obernburg und Dreieich sind derzeit weitere Standorte im Bau und werden voraussichtlich im Oktober und November in Betrieb gehen.

pfalzwerke.de (Flotte), Infos per E-Mail (XXXLutz)