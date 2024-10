Dongfeng Honda eröffnet E-Auto-Fabrik in Wuhan

Die moderne Fabrik in der chinesischen Provinz Hubei soll sich auch durch ihren hohen Automatisierungsgrad auszeichnen. So sollen nicht nur die Abläufe effizienter werden, sondern auch zu einer höheren Qualität beitragen – zu jedem Arbeitsschritt in dem Werk werden Qualitäts- und Betriebsdaten erfasst. Zudem gibt es im Stanzwerk keine Logistikmitarbeiter mehr – die Teilelogistik ist automatisiert, es gibt auch ein mehrstufiges, automatisiertes Lager.

In China plant Honda, bis 2027 insgesamt zehn Elektromodelle der Marke Honda auf den Markt zu bringen, darunter Modelle der e:N-Serie. Große Hoffnungen liegen aber auf den Elektroautos der Ye-Serie, auf die Honda im April einen Ausblick gegeben hatte. Mit diesen Modellen will Honda bis 2035 in China zur reinen Elektromarke werden.

Neben der Ye-Serie wird in dem Werk auch der Lingxi L gebaut. Dabei handelt es sich um das erste Modell der vor einem Jahr vorgestellten neuen E-Auto-Marke Lingxi von Dongfeng Honda. Das Fahrzeug ist dieser Tage in den Handel gekommen. Die rein elektrische Limousine kostet ab 129.800 Yuan – umgerechnet rund 16.800 Euro.

Die E-Auto-Pläne von Honda in China sind allerdings eine Art Flucht nach vorne, denn im Verbrenner-Geschäft lief es zuletzt nicht mehr rund. Ein gemeinsam mit GAC betriebenes Werk wird im Oktober geschlossen, die Verbrenner-Fabrik mit Dongfeng wird im November die Produktion pausieren. Im Juli hatte Honda angekündigt, seine China-Produktion stärker auf E-Autos auszurichten. Auch gemeinsam mit GAC soll eine E-Auto-Fabrik eröffnet werden.

„Es ist uns eine große Freude, die Eröffnungszeremonie für das erste Honda-Produktionswerk für Elektrofahrzeuge abzuhalten, das gerade den Betrieb aufgenommen hat“, sagt Toshihiro Mibe, Global CEO von Honda, der zur EWröffnung nach Wuhan gereist ist. „Honda wird dieses neue Werk reibungslos und stabil betreiben und seinen Kunden in China hochwertige Elektrofahrzeuge anbieten. Damit setzen wir unser Ziel fort, die Freude unserer Kunden und der Gesellschaft zu steigern.“

global.honda, cnevpost.com (beide Werk), cnevpost.com (Lingxi L)