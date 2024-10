Kalifornien: New Flyer baut 108 H2-Busse für SamTrans

San Mateo County Transit – kurz SamTrans – betreibt aktuell den öffentlichen Verkehr im gleichnamigen County an der Bucht von San Francisco. Zudem dehnt das Unternehmen seinen Geschäftsbereich zurzeit auf San Francisco und Palo Alto aus, sodass der Betreiber künftig ein Netz von 74 Buslinien verantwortet. In diesem Zuge will SamTrans 108 Brennstoffzellen-Busse vom Typ Xcelsior Charge FC des US-amerikanischen Herstellers New Flyer beschaffen. Die fixen Aufträge für die rund 12 Meter langen Busse erteilte SamTrans im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres.

Die Investition in die H2-Busse muss SamTrans dabei nicht alleine tragen. Unterstützt wird der Kauf durch Finanzierungshilfen der Federal Transit Administration, durch lokale Mittel und das kalifornische HVIP-Programm („Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project“). Grundsätzlich müssen die Busflotten in Kalifornien bis 2040 emissionsfrei fahren. Dies ist als Ziel in der Verordnung „Innovative Clean Transit“ des California Air Resources Board fixiert.

„Unsere emissionsfreie Flotte zeigt das Engagement von SamTrans für die Verringerung der Auswirkungen des Verkehrs auf die Luftqualität und unser Klima durch die Reduzierung von Treibhausgasen in unseren Gemeinden, was unsere Mission unterstützt, unseren Fahrgästen einen sicheren, gerechten und nachhaltigen Transport zu bieten“, kommentiert Tasha Bartholomew, Communications Manager bei SamTrans.

Für New Flyer handelt es sich um den bisher größten Einzelauftrag über H2-Busse der Firmenhistorie. Der OEM gehört zur NFI-Gruppe, die auch die Marken MCI, Alexander Dennis, Playton und Arboc unter sich vereint. „Unsere Partnerschaft mit SamTrans besteht seit fast 35 Jahren“, äußert Chris Stoddart, President North American Bus and Coach bei NFI. „In dieser Zeit hat New Flyer mehr als 175 Busse geliefert, von denen 27 emissionsfrei waren. Die technologischen Fortschritte, die in dieser nächsten Fahrzeuggeneration enthalten sind, sorgen für ein hohes Leistungsniveau bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung und Verbesserung der Luftqualität für die Gemeinschaft.“

