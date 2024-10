Produktion des Mini-Vans Zeekr Mix gestartet

Vorgestellt wurde der Zeekr Mix im April auf der Automesse in Peking. Es handelt sich um das erste Modell auf Basis der SEA-M, einem Derivat der E-Plattform SEA von Geely. Zeekr investierte mehr als sieben Milliarden Yuan (über 900 Millionen Euro) in die SEA-M-Architektur, um eine Kombination aus ultimativem Raumangebot, Fahrzeugsicherheit und schnellem Handling zu erreichen, so das Unternehmen damals auf der Automesse in Peking.

Nun lief die erste Charge des in Großserie gefertigten Minivans Zeekr Mix vom Band. Die offiziellen Fotos aus dem Werk zeigen, dass der neue MPV an einem anderen Ort als dem Zeekr-Stammwerk in Ningbo montiert wird. Das genaue Werk, in dem der Zeekr Mix hergestellt wird, wurde allerdings nicht genannt. Geely, die Muttergesellschaft von Zeekr, besitzt jedoch 22 Fabriken in ganz China. Laut einem Wikipedia-Eintrag soll es sich um das Werk in Luqiao handeln, das von Geely-Tochter Volvo betrieben wird und in dem auch der Polestar 2 gebaut wird.

Bereits am morgigen Mittwoch, 23. Oktober 2024, wird dann auch schon der Verkaufsstart des Modells sein. Für das Premierenevent rührt Zeekr bereits via Social Media die Trommel und inszeniert den Zeekr Mix als ideales Fahrzeug zum Beispiel für Picknick-Ausflüge (praktischerweise ist ein Kühlschrank an Bord) oder auch als Hochzeitsfahrzeug.

Noch sind die Preise für den Zeekr Mix unbekannt, aber es gibt schon erste Infos zur Ausstattung: Der Zeekr Mix ist serienmäßig mit einem Heckmotor ausgestattet, dessen Spitzenleistung erreicht 310 kW. In dieser Variante verfügt der Zeekr Mix über ein NMC-Batteriepaket mit 77 kWh. Die CLTC-Reichweite beträgt in diesem Fall 556 Kilometer. Laut Medienberichten soll es aber auch noch eine Variante mit besserer Batterie und einer Reichweite von 712 Kilometern geben.

Eine Besonderheit des Zeekr Mix ist sein Radstand von drei Metern. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass der Minivan 4,67 Meter lang, zwei Meter breit und 1,78 Meter hoch ist. Der Zeekr Mix verfügt über drei Schiebetüren. Nur die Fahrertür lässt sich auf herkömmliche Weise öffnen. Im Innenraum verfügt der Mix über fünf Sitze und einen großen Tisch im Mitteltunnel. Die Vordersitze des Zeekr Mix können gedreht werden, so dass sie den Passagieren der zweiten Reihe zugewandt sind.

Der Zeekr Mix weist deutliche Ähnlichkeiten mit dem Minivan auf, den Zeekr für die Google-Schwester Waymo entwickelt hat und der ebenfalls auf der E-Plattform SEA-M basiert. Waymo möchte die Zeekr-Minivans schon bald in den USA als Robotaxis einsetzen.

Ob der Zeekr Mix auch nach Europa kommen wird, ist noch unbekannt – zumal Zeekr bei der Europa-Expansion derzeit mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Vor wenigen Tagen erfolgte der Zeekr-Launch in Norwegen mit den Modellen Zeekr 001 Shooting Brake sowie dem SUV Zeekr X. Zuvor war die Marke bereits in den Niederlanden und in Schweden gestartet, während der Deutschland-Launch entgegen einer Ankündigung von 2023, es solle Anfang 2024 losgehen, noch immer auf sich warten lässt.

