Xpeng Aeroht legt Grundstein für eVTOL-Werk in China

Bei Xpengs modularen Flugauto Land Aircraft Carrier handelt es sich um einen dreiachsigen Transporter mit Range Extender, der ein eVTOL an Bord hat. Erstmals vorgestellt worden war das Konzept im Oktober 2023. Das Fahrzeug soll den fliegenden Zweisitzer zwischen den Flügen auch wieder aufladen können. Bis zu fünf Personen finden im allradbetriebenen „Bodenmodul“ Platz. Dem „Luftmodul“ ist nun die im Bau befindliche Produktionsstätte gewidmet.

Als Standort des Werks hat sich Xpeng Aeroht für den Guangzhou Development District entschieden. Dort habe das China Construction Fourth Engineering Bureau mit dem Bau der Anlage begonnen, heißt es. Auf einer Grundfläche von etwa 180.000 Quadratmetern erstrecken sich vier große Bereiche: der Composites Shop, der Joint Shop, der Painting Shop und der Assembly Shop. „Die Produktionsstätte wird sich auf die hochpräzisen Anforderungen des Luftfahrtsektors stützen und gleichzeitig die Effizienz der Massenproduktion in der Automobilindustrie nutzen“, schreibt der Hersteller. Das kombinierte Fachwissen ziele unter anderem darauf ab, die Qualität zu verbessern, die Produktionskosten zu senken und die Lieferfristen erheblich zu verkürzen.



Zhao Deli, Gründer von Xpeng Aeroht, äußerte bei der Grundsteinlegung, dass die Produktionsstätte den Prinzipien von Exquisitheit, Intelligenz und Umweltfreundlichkeit folge und weltweit Maßstäbe für die Produktion fliegender Autos setze. Die Fertigstellung des Werks soll Mitte 2025 erfolgen. Den ersten bemannten Testflug soll das eVTOL unterdessen kürzlich bereits absolviert haben. Sein offizielles Flugdebüt wird das Flugauto am 12. November auf der China Airshow geben.

Bereits Anfang September präzisierte das Unternehmen seine Pläne für Land Aircraft Carrier, wonach 2026 die Serienproduktion und erste Auslieferungen des Geräts starten sollen. Den Vorverkauf will Xpeng Aeroht noch vor Ende des laufenden Jahres initiieren, wobei der Preis unter 2 Millionen Yuan liegen soll, umgerechnet also unter 250.000 Euro.

Xpeng Aeroht wurde 2013 noch ohne Xpeng-Beteiligung gegründet und ist inzwischen eine Technologieeinheit, die sich mehrheitlich im Besitz des in Guangzhou ansässigen Unternehmens und seines Vorsitzenden He Xiaopeng befindet. Sein Erstlingswerk – das fliegende Auto Aeroht X2 – stellte der Entwickler 2021 erstmals vor, ehe 2022 die ersten öffentlichen Flüge in Dubai folgten. Im Januar 2023 erhielt das Unternehmen dann eine bedingte Fluggenehmigung von den chinesischen Behörden. Damit ist der Aeroht X2 das erste eVTOL mit Besatzung, das eine solche Lizenz für Testflüge in China erhalten hat.



