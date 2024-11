Enginius gewinnt Mercedes-Benz Lkw als Vertriebspartner

Damit wollen beide Partner ein „starkes Zeichen für einen emissionsfreien Verkehrssektor“ setzen, so die Pressemitteilung. Denn Enginius bietet ausschließlich Lkw ohne Verbrennungsmotor an. 2022 war die Marke mit dem Anspruch gestartet worden, bis 2030 europäischer Marktführer für Wasserstoff-betriebene Lkw auf der Kurz- und Mittelstrecke zu werden.

Damals launchte Enginius auch gleich das Müllsammelfahrzeug Bluepower, das auf dem Econic-Fahrgestell von Mercedes-Benz Lkw basiert. Heute sind bereits ca. 200 Bluepower-Fahrzeuge auf Europas Straßen im Einsatz – zum Beispiel in Freiburg – und haben gemeinsam an die zwei Millionen Kilometer im Abfallsammelbetrieb zurückgelegt, so das Unternehmen.

Bei der neuen Vertriebspartnerschaft dreht es sich allerdings nicht um den Bluepower, sondern um den Citypower, einen auf der IAA Transportation vorgestellten 16-Tonner. Anders als der Bluepower wird der Citypower nicht nur mit Brennstoffzelle erhältlich sein, sondern auch als Batterie-elektrische Version. Das Fahrzeug basiert auf dem „Classic Space“-Fahrerhaus des Atego von Mercedes-Benz Lkw.

Die Batterie-elektrische Variante kommt auf eine Reichweite von 300 Kilometer. Das Antriebssystem wird hier gepaart mit ca. 280 kWh Batteriekapazität und 8,8 Tonnen Nutzlast. Die Variante mit Brennstoffzelle soll auf eine Reichweite von 600 Kilometer kommen. Nachgetankt werden die 32 kg Wasserstoff an Bord an 350-bar-Zapfsäulen „in Dieselgeschwindigkeit“. Diese Variante bietet 9,4 Tonnen Nutzlast.

Bestellbar ist der Citypower ab dem 1. Quartal 2025. Die ersten Fahrgestelle sind Ende des 3. Quartals 2025 zu erwarten. Joachim Reiner von Mercedes-Benz Lkw Deutschland sagt zur Vertriebspartnerschaft: „Wir freuen uns darauf, mit Enginius den emissionsfreien Transport der Zukunft zu gestalten. Durch die neue Vertragsbasis können wir Interessenten an Enginius vermitteln. Von den Synergien, die aus der Kooperation entstehen, profitieren schlussendlich dann auch unsere Kunden auf dem Weg zu nachhaltigeren Transportlösungen.“

Für Enginius bietet die Vertriebspartnerschaft den Vorteil, seine Fahrzeuge einer breiteren Kundschaft anbieten zu können. Schließlich ist das Mutterunternehmen Faun auf Müllsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen spezialisiert – ein vollkommen anderes Einsatzgebiet also, als Enginius nun für den Citypower im Auge hat. Denn mit diesem Lkw zielt Enginius auf den innerstädtischen und regionalen Verteilerverkehr – ein Gebiet in dem der eigene Vertrieb bislang kaum ausgeprägt ist.

„Wir sind überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit gemeinsam stark von den Synergieeffekten profitieren werden“, so Burkard Oppmann, Geschäftsführer der Faun-Gruppe und CSO bei Enginius. „Ich freue mich sehr über den Vertragsabschluss und die erweiterte Zusammenarbeit. Unsere beiden Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Dieser Schritt ist Beleg einer intensiven Partnerschaft mit dem Ziel, gemeinsam die Mobilitätswende umzusetzen, die für beide Unternehmen von zentraler Bedeutung ist.“

