Audi stellt neue E-Autos auf der Auto Guangzhou aus

Am SAIC-Stand erwarten das Publikum das kürzlich vorgestellte AUDI E concept sowie die Schwester-Marke AUDI – die Ingolstädter betonen in der Mitteilung „geschrieben in Großbuchstaben“. So sollen also die bekannte Marke Audi und AUDI für „intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge“ unterschieden werden.

Das AUDI E concept hatten Audi und SAIC bereits vor einigen Tagen in Shanghai vorgestellt. In Guangzhou soll jetzt die große Publikumspremiere erfolgen. Bei dem 4,87 Meter langen Elektro-Sportback soll es sich um eine seriennahe Studie handeln. Die 570 kW Antriebsleistung der zwei E-Motoren und der AUDI-Schriftzug anstelle des bekannten Audi-Logos an der Front dürften es also in die Serie schaffen.

Bereits bekannt sind das Design und die Daten zu dem elektrischen Audi, der auf dem Stand von FAW ausgestellt wird. Dort präsentieren die Ingolstädter den Q6L e-tron als ersten lokal produzierten Vertreter auf der Premium Platform Electric (PPE). Die Serienproduktion soll Ende Dezember produziert werden, und zwar von der eigens gegründeten Audi FAW NEV Company.

„Der Audi Q6L e-tron differenziert sich vom globalen Modell aus Ingolstadt nicht nur mit dem traditionell längeren Radstand, sondern auch mit zahlreichen, eigens auf den chinesischen Markt ausgerichteten Design-Merkmalen und marktspezifischen Innovationen“, so Audi. „Und im erstmals zu sehenden Interieur überzeugt der Q6L e-tron mit einem ebenfalls spezifisch für China entwickelten Digitalerlebnis. Insgesamt ist der Innenraum des Audi Q6L e-tron konsequenter als je zuvor auf die Bedürfnisse chinesischer Kundinnen und Kunden ausgerichtet.“

„Gemeinsam mit unseren Joint-Venture-Partnern präsentieren wir eine Reihe herausragender Modelle. Außerdem zeigen wir unsere neue Premium-Elektroautomarke AUDI sowie ihr erstes Modell: den AUDI E concept”, sagt Audi-China-Präsident Johannes Roscheck. „Dies zeigt, dass sich unsere Zwei-Partner-Strategie wie geplant entwickelt. Damit können wir unseren Anspruch auf ‚Vorsprung durch Technik‘ untermauern.“

audi-mediacenter.com