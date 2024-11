De Lijn ruft 23 weitere E-Busse bei Iveco ab

Für den neuen Auftrag über 32 strombetriebene Gelenkbusse des Typs E-Way von Iveco nimmt De Lijn nach eigenen Angaben rund 24 Millionen Euro in die Hand. Erwartet werden die Fahrzeuge in Flandern um den Jahreswechsel 2025/26 herum. De Lijn hatte Anfang 2023 einen Rahmenvertrag über bis zu 500 Elektrobusse mit dem italienischen Hersteller geschlossen. 109 Einheiten wurden seitdem fix bestellt – nun folgen also 23 weitere.

Die ersten Fahrzeuge aus dem vorangegangenen Auftrag sollen laut De Lijn noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der Rahmenvertrag mit Iveco ist generell Teil eines Ende März 2022 gestarteten Beschaffungsverfahrens, wonach das flämische ÖPNV-Unternehmen bis zu 1.250 Elektrobusse mit Längen zwischen 8,5 und 24 Metern anschaffen will.

„Ein vollständig emissionsfreier öffentlicher Verkehr bis 2035 ist ein festes Ziel, dem wir uns verpflichtet fühlen“, äußert Ann Schoubs, Generaldirektorin von De Lijn. „Gemeinsam mit unseren Partnern bedeutet das, dass wir 3.600 Busse an rund 140 festen Standorten umweltfreundlich gestalten müssen.“ Dies sei nur durch eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden möglich. „Neben der notwendigen Finanzierung durch die flämische Regierung sind wir auf die rechtzeitige Genehmigung der Elektrifizierungsarbeiten an den Betriebshöfen angewiesen, damit unsere E-Busse dort aufgeladen werden können.“

belganewsagency.eu, delijn.prezly.com