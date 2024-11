Milence baut Lkw-Ladepark im spanischen Saragossa

Milence, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group, hat einen ambitionierten Plan: Auch wenn im Oktober überhaupt erst der vierte Lkw-Ladepark des Joint Ventures ans Netz ging, nämlich im schwedischen Varberg, so sollen es bis Ende 2025 schon 70 Standorte mit insgesamt 570 Ladepunkten sein. Heißt: Im Schnitt muss Milence bis Ende 2025 alle sechs Tage einen neuen Ladepark eröffnen, um das Ziel zu erreichen.

Einer dieser neuen Lkw-Ladeparks soll in Saragossa entstehen, der Hauptstadt der spanischen Region Aragonien. Er soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 eröffnen. Dadurch wird Spanien zum achten Markt von Milence.

Der neue Milence-Standort befindet sich in der Logistikplattform von Saragossa (PlaZa), einem der größten Logistikgebiete Spaniens. Von dort aus sind die spanische Autobahn A2 sowie der Flughafen von Saragossa leicht zu erreichen. PlaZa ist zugleich an den Mittelmeer- und den Atlantik-TEN-T-Korridor angeschlossen, also an wichtige Achsen des europäischen Transportnetzes.

Anja van Niersen, CEO von Milence, sagt über den neuen Standort in Saragossa: „Ich freue mich über die Entwicklung unseres ersten Ladehubs in Spanien bei der Logistikplattform von Saragossa, einem strategischen Standort im Herzen der spanischen Logistikbranche. Aufgrund seiner Bedeutung als Logistikzentrum ist Zaragoza die ideale Wahl für unsere weitere Investition in das größte öffentliche Ladenetz Europas.“

Wie schon an anderen Standorten baut Milence auch den Ladepark in Saragossa in zwei Phasen auf: In der ersten Phase wird die Ladestation mit vier CCS-Ladegeräten (Combined Charging System) ausgestattet, die bis zu vier Ladebuchten versorgen können. In der zweiten Phase werden zusätzliche Ladebuchten, darunter auch MCS-Ladegeräte (Megawatt Charging System), installiert.

Der erste Abschnitt wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Betrieb genommen. Vor Ort wird es Annehmlichkeiten für Lkw-Fahrer wie Toiletten und Duschen geben, die eine Erholung der Fahrer während der Aufladung der Lkw ermöglichen.

„Jedes neue Ladehub von uns ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau der für ein nachhaltiges Verkehrsnetz in ganz Europa erforderlichen Infrastruktur. Wir sind nach wie vor entschlossen, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge für schwere Nutzfahrzeuge in einem Tempo voranzutreiben, das den Anforderungen des Marktes gerecht wird. Der vor uns liegende Weg ist ehrgeizig, aber ich bin zuversichtlich, dass Milence gut positioniert ist, um diesen Wandel anzuführen und eng mit wichtigen Partnern wie der Regierung von Aragonien zusammenzuarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen“, so Anja van Niersen.

milence.com