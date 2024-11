Stellantis stoppt Produktion des Fiat 500e erneut

Die Bänder sollen in dem Werk zwischen dem 2. Dezember und 5. Januar komplett stillstehen. Von der Produktionspause ist dabei nicht nur der Fiat 500e betroffen, sondern auch die luxuriösen Maserati-Modelle GranTurismo und GranCabrio mit Verbrennungsmotor. Am Standort arbeiten insgesamt 13.000 Menschen. Während die Produktion ruht, soll die Arbeit in den Büros weitergehen.

Zur Begründung hieß es in einem Statement von Stellantis: „Der Grund dafür ist die anhaltende Unsicherheit beim Verkauf von Elektroautos auf mehreren europäischen Märkten, auf die 97 Prozent der Produktion von Mirafiori entfallen.“ Das Unternehmen fügte hinzu, dass das Segment der elektrischen Stadtautos in Europa in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um mehr als die Hälfte zurückgegangen sei, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Außerdem sei auch die Nachfrage nach Luxusautos wie denen von Maserati in einigen außereuropäischen Ländern wie China und den Vereinigten Staaten gesunken.

Die Pkw-Produktion von Stellantis in Italien ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 41 Prozent eingebrochen, was bei Mitarbeitenden zur Sorge um ihre Arbeitsplätze führt. Der Produktionsstopp in Mirafiori steht im Widerspruch zu dem Ziel von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Automobilproduktion in Italien bis 2030 auf eine Million Fahrzeuge zu steigern.

Stellantis hatte die Produktion in Mirafiori bereits am 13. September gestoppt und damit begründet, dass „alle Hersteller, insbesondere die europäischen, aufgrund der großen Schwierigkeiten auf dem europäischen Markt für Elektroautos derzeit keine Aufträge erhalten“. Die Produktionspause sollte eigentlich bis zum 11. Oktober gehen, wurde aber bis zum 1. November verlängert. Danach fuhr Stellantis die Produktion in Mirafiori wieder hoch, nur um sie nun erneut zu stoppen.

Stellantis ist nach einem Gewinneinbruch auf Sparkurs und kündigte am Dienstag Pläne zur Schließung des Transporterwerks im britischen Luton an, in dem ab 2025 auch Batterie-elektrische Transporter hergestellt werden sollten.

