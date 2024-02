Stellantis baut E-Transporter künftig auch in Luton

Das Werk in Luton wird den Opel/Vauxhall Vivaro Electric, Peugeot E-Expert, Citroën ë-Dispatch (in anderen Märkten ë-Jumpy) Fiat E-Scudo sowohl mit Rechts- als auch mit Linkslenkung produzieren. Die Elektroversionen dieser Transportermodelle fertigt Stellantis bisher im französischen Werk Hordain, in Luton werden bisher bereits Verbrenner-Varianten dieser Fahrzeuge gefertigt.

Im Laufe des Jahres werden in Luton die Vorbereitungs-Arbeiten beginnen. In der Stellantis-Mitteilung ist aber nur von einer „begrenzten Produktion mittelgroßer Elektrotransporter“ die Rede, konkrete Stückzahlen werden nicht genannt. „Das Werk wird hauptsächlich für den britischen Markt für Rechtslenker produzieren, kann aber auch in Märkte für Linkslenker exportieren“, so Stellantis. Zugleich soll Luton auch für die „weitere Produktion von ICE-Transportern“ (Internal Combustion Engine, Verbrennungsmotor) vorbereitet werden. Das Gros der E-Transporter für die Märkte außerhalb Großbritanniens wird also weiter aus Hordain kommen.

Egal mit welchem BEV-Anteil an der Produktion: Wenn die Fertigung der mittelgroßen E-Transporter in Luton anläuft, wird das Werk nach Ellesmere Port der zweite Stellantis-Standort in Großbritannien, der Elektrofahrzeuge produziert. In Ellesmere Port werden die kleinen E-Transporter gefertigt, also etwa der Opel/Vauxhall Combo Electric.

Für die Fertigung von mittelgroßen und großen Brennstoffzellen-Transportern nutzt Stellantis wie berichtet neben Hordain auch das Werk im polnischen Gliwice. Das Werk in Luton wurde bereits 1905 eröffnet, seit 1932 werden dort Transporter gefertigt. Die Vauxhall-Fabrik ist gemeinsam mit Opel 2017 an den PSA-Konzern übergegangen.

„Während diese Entscheidung das Vertrauen von Stellantis in das Werk zeigt, erfordert dieser erste Schritt in der Neuentwicklung hin zu einer vollständig elektrischen Zukunft, dass die britische Regierung die Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge anregt und Hersteller unterstützt, die in Großbritannien in einen nachhaltigen Übergang investieren“, fordert Maria Grazia Davino, Group Managing Director, Stellantis UK.

