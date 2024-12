Kommt der ID. Buzz bald aus Polen?

Über die Pläne, die angeblich auf der Betriebsversammlung erwähnt wurden, hat zunächst die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet. Indirekt wurden die Informationen aber vom Unternehmen bestätigt. Ein Sprecher der Marke sagte auf Anfrage der dpa, es gebe verschiedene Szenarien, die derzeit geprüft würden. Entschieden sei aber noch nichts.

Ob eine teilweise oder komplette Verlegung zu diesen Szenarien gehört, bestätigte der Sprecher aber nicht. Klar ist: Alleine die Tatsache, dass solche Szenarien durchgespielt werden, ist ungewöhnlich. Denn erst im Sommer 2024 hatte VWN nochmals in das Werk Hannover investiert, um die Produktion für weitere Varianten des ID. Buzz umzurüsten. Nachdem der alte T6.1 endgültig ausgelaufen ist, werden seit Ende Juli der T7 Multivan und der ID. Buzz jeweils auf eigenen Linien gebaut. Die reine Elektro-Van-Linie kann neben der Standard-Version auch den ID. Buzz mit langem Radstand sowie die Allrad-Variante GTX herstellen.

Was eine solche Teil-Verlagerung für das Werk bedeuten würde, lässt sich aktuell nicht abschätzen – VWN wollte wie erwähnt keine Details nennen. Klar ist aber: Der ID. Buzz verkauft sich schlechter als geplant. Von den einst angepeilten 130.000 Fahrzeugen pro Jahr ist der MEB-Van weit entfernt, im ersten Halbjahr kam das Modell auf weniger als 15.000 Auslieferungen. Seit Sommer wird auf beiden Linien nur noch in zwei Tagschichten produziert, die teurere Nachtschicht mit ihren Zuschlägen wurde gestrichen.

Es fällt also schwer, nur mit dem T7 Multivan und dem ID. Buzz das Werk in Hannover-Stöcken auszulasten. Denn nach dem Auslaufen des T6.1 wird die nächste Transporter-Generation in Kooperation mit Ford in der Türkei gebaut – samt der Elektro-Versionen. Anstatt in Hannover mit den Nutzfahrzeug-Varianten auf Stückzahlen zu kommen, bleiben also nur der Privatkunden-Van T7 Multivan und eben der ID. Buzz in der Pkw- und Nutzfahrzeug-Variante. Der T7 Multivan basiert auf dem MQB von Volkswagen, der ID. Buzz auf dem MEB – beides sind eher Pkw-Plattformen.

Auch die zwischenzeitlich diskutierte Produktion für andere Konzernmarken kam am Ende nicht zustande. Die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet von einem „Batteriecoupé für Porsche“, bekannt sind auch die Vorhaben rund um das Artemis-Projekt, elektrische Oberklasse-Modelle für Bentley und Audi bei VWN in Hannover bauen zu lassen. Aber auch hier kam es zu einem Rückzieher.

Betrachtet man die Situation mit diesem Hintergrund, dürfte schon eine Teilverlagerung des ID. Buzz ein schwerer Schlag für das Werk Hannover sein. Denn wenn von nur zwei Baureihen, die das Werk aktuell nicht auslasten, auch noch eine Baureihe zum Teil abgezogen wird (und auch ein vollständiger Umzug diskutiert wird), stellt sich die Sinn-Frage nach dem verbleibenden Rest der Produktion in Hannover. Seitdem das Top-Management mehrere deutsche Werke öffentlich angezählt hat, dürfte sich die Stimmung der Beschäftigten von VWN nicht gerade bessern. Am Montag startet die vierte Tarifrunde bei VW.

