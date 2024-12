Fördergelder für Batterie-Recyclinganlage von ABTC

Damit hat die Anlage eine fünfmal höhere Verarbeitungskapazität als die erste Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlage des Unternehmens in Reno im US-Bundesstaat Nevada, wie ABTC mitteilt. Die Anlage soll eine Vielzahl von Altmaterialien und Produktionsabfällen aufnehmen und Nickel-, Kobalt-, Mangan- und Lithiumhydroxidprodukte in Batteriequalität herstellen, die auf dem nordamerikanischen Markt verkauft werden. ABTC schloss im Sommer 2023 eine strategische Partnerschaft mit BASF. Der deutsche Chemiekonzern ist einer der führenden Kathodenhersteller in Nordamerika und bezieht von ABTC Metalle in Batteriequalität.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen äußerst wettbewerbsfähigen Zuschuss des US-Energieministeriums erhalten, der direkt die zusätzlichen Kapazitäten unterstützt, die für die Verarbeitung der von der heimischen Automobil- und Batterieindustrie nachgefragten Materialmengen erforderlich sind“, erklärte ABTC-Chef Ryan Melsert. „Wir freuen uns, unsere selbst entwickelten Recyclingtechnologien weiter zu skalieren und das inländische Angebot an nicht realisierten, nachgefragten, recycelten, batteriegerechten und nachhaltig hergestellten Materialien zu erweitern.“

Die neue Anlage soll die intern entwickelten Verfahren für die strategische Zerlegung und gezielte chemische Extraktion von Produkten in Batteriequalität zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringem ökologischen Fußabdruck umsetzen. Diese Verfahren haben bereits bewiesen, dass sie Batterieprodukte erzeugen, die den strengen Spezifikationen der Kathodenraffinerie-Kunden entsprechen und sich grundlegend von den herkömmlichen Methoden des Batterierecyclings unterscheiden, bei denen in der Regel entweder Hochtemperaturschmelzen oder Zerkleinerungssysteme eingesetzt werden.

