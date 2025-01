Mazda nimmt vollelektrischen MX-30 in Deutschland vom Markt

Der MX-30 war das erste vollelektrische Fahrzeug von Mazda und wurde im Oktober 2019 vorgestellt. Doch das Modell ist in die Jahre gekommen, kann zum Beispiel an Schnellladern mit gerade mal 37 kW aufladen, die Batterie ist nur 35,5 kWh groß und die Reichweite beträgt lediglich 200 Kilometer. Auch wenn Mazda dies nicht offiziell mitteilt, so verfolgt das Unternehmen bei dem Modell nun offenbar die Strategie „Tod auf Raten“. Denn bereits im Sommer 2023 verabschiedete sich Mazda vom Vertrieb des MX-30 in den USA sowie auch in Australien.

Nun also folgen mit Deutschland, den Niederlanden und Spanien weitere wichtige Märkte, in denen der MX-30 nicht mehr als vollelektrische Version erhältlich ist. Auf seiner deutschen Website schreibt Mazda dazu: „Der Mazda MX-30 EV ist als individualisierbarer Neuwagen nicht mehr erhältlich. Dennoch können Sie sich das Modell gerne in unserem Konfigurator genauer anschauen oder Sie nutzen unsere digitale Fahrzeugbörse mit einer großen Auswahl an direkt verfügbaren Neu- und Gebrauchtwagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren Mazda Händler vor Ort.“

Weiterhin frei konfigurierbar ist aber der MX-30 mit Range Extender, der sich MX-30 R-EV nennt und im Januar 2023 vorgestellt wurde. Diese Version hat einen Wankel-Verbrennungsmotor an Bord, der für die Batterie Strom erzeugt. Das Fahrzeug verfügt zwar über eine deutlich kleinere Batterie von 17,8 kWh und die elektrische Reichweite beträgt dadurch nur 85 Kilometer. Die Gesamtreichweite soll aber bei über 650 Kilometern liegen.

Ob Mazda die vollelektrische Version des MX-30 weltweit einstellen wird, bleibt bislang unklar – bisher hat sich der Konzern dazu nicht geäußert, doch alles deutet daraufhin. Zwar ist der Wagen aktuell noch in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Norwegen als vollelektrische Version bestellbar. Es kann aber durchaus sein, dass der Vertrieb dort in den nächsten Tagen oder Wochen ebenfalls eingestellt wird.

Mazda bleibt unterdessen nicht lange ohne Batterie-elektrisches Modell im Angebot, denn der neue EZ-6 steht in den Startlöchern. Die E-Limousine sollte eigentlich bereits im Herbst nach Europa kommen, ist aber Anfang Januar immer noch nicht auf der deutschen Mazda-Website zu finden. Ende September wurde in China bereits der Vorverkauf gestartet und wurden technische Daten bekannt: Die Batterie-elektrischen Versionen des Mazda EZ-6 haben einen 190 kW starken Elektromotor an Bord, der die Hinterachse antreibt. Kunden können zwischen zwei LFP-Batteriepaketen mit einem Energiegehalt von 56,1 kWh oder 68,8 kWh wählen. Damit sollen Reichweiten von bis zu 480 km bzw. 600 km nach chinesischem Messverfahren möglich sein. Die EREV-Version des Modells verfügt über einen 160 kW starken Elektromotor. Je nach Batteriepaket liegt die rein elektrische Reichweite bei 130 bis 200 Kilometern. Mit dem zusätzlichen 1,5-Liter-Motor steigt sie auf bis zu 1.301 Kilometer.

