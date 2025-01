Blue Whale Materials baut Recyclinganlage in Oklahoma aus

Laut einer Pressemitteilung von Blue Whale Materials (BWM) wird die Investition das Unternehmen in die Lage versetzen, jährlich bis zu 50.000 Tonnen Batterierohstoffe zu verarbeiten und genügend wertvolle kritische Mineralien für die Batterien von über 100.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr zu produzieren.

Es wird erwartet, dass durch den Zuschuss 150 dauerhafte Arbeitsplätze und 180 Arbeitsplätze im Baugewerbe in Bartlesville geschaffen werden, während etwa 3 Millionen Dollar des Zuschusses in die Entwicklung von Arbeitskräften und die Förderung der Gemeinschaft durch erweiterte Partnerschaftsprogramme mit dem Delaware Tribe of Indians, Blue Star Recyclers, Tri County Tech und James Emmett and Company fließen werden.

Das Recyclingverfahren von Blue Whale Materials ist in der Lage, „bis zu 98 Prozent des Kobalts und Nickels in Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsschrott zurückzugewinnen und Verunreinigungen wie Aluminium, Kupfer und Fluor deutlich zu reduzieren – was zu einer hohen Metallrückgewinnungsrate führt und einen optimierten Input für nachgelagerte Metallraffinerien und Hersteller von Batteriematerial schafft“, so das Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des US-Energieministeriums, und diese Auszeichnung ist eine weitere Bestätigung für das bahnbrechende Batterierecyclingverfahren von BWM“, sagte BWM-CEO Robert Kang. „Diese Auszeichnung unterstützt direkt Blue Whales Mission, eine nachhaltige und widerstandsfähige inländische Lieferkette für wichtige Mineralien aufzubauen. Die Expansion von Blue Whale in Bartlesville ermöglicht eine erhöhte Produktionskapazität für hochwertige schwarze Masse, was zu wirtschaftlichem Wachstum, hochwertigen Arbeitsplätzen und Investitionen in einer historischen Energiegemeinschaft führt.“

„Da der Bedarf an kritischen Mineralien wächst, ist es klar, dass wir diese Lieferkette sichern müssen“, fügte Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt hinzu, der Blue Whale Materials kürzlich auf einer Handelsmission nach Japan und Südkorea begleitete. „Ich bin stolz darauf, dass Blue Whale Oklahoma sein Zuhause nennt. Das Wachstum von Blue Whale in unserem Bundesstaat steht im Einklang mit unserem Fokus auf Selbstversorgung in der Produktion kritischer Materialien und wird hochwertige Arbeitsplätze und Investitionen nach Oklahoma bringen.“

Erst im Dezember hatte das US-Energieministerium seine letzte große Investition in den Batteriebereich getätigt und 25 Millionen Dollar für die Batterieforschung in einer Reihe von Projekten bereitgestellt. Gestern wurden auch Mittel für Projekte in den Bereichen Aufladung und elektrische Mikromobilität angekündigt. Kurz vor Weihnachten hatte das US-Energieministerium außerdem 144 Millionen Dollar für eine von der American Battery Technology Company betriebene Batterie-Recyclinganlage bereitgestellt.

Die Pläne von Blue Whale Materials gehen auch weit über die geplante Fabrik in Oklahoma hinaus, denn das Unternehmen kündigte an, gemeinsam mit dem Investor Ara Partners mindestens fünf solcher Anlagen in den Vereinigten Staaten und Europa zu bauen. Ara investierte 80 Millionen Dollar in BWM.

bluewhalematerials.com