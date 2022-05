Blue Whale Materials plant fünf Recycling-Anlagen

Das Recycling-Unternehmen Blue Whale Materials (BWM) aus der US-Hauptstadt Washington D.C. kündigt an, zusammen mit dem Investor Ara Partners mindestens fünf Recycling-Anlagen für Lithium-Ionen-Batterien in den USA und Europa errichten zu wollen.

Die Technologie von BWM habe sich nach eigener Aussage in einer kommerziellen Anlage in Asien bewährt. Nun will das Unternehmen die erlangte Expertise nutzen, um mit neuartigen Recycling-Anlagen in die USA und Europa zu expandieren.

Die unternehmenseigene Technologie von BWM recycelt Lithium-Ionen-Batterien zur Rückgewinnung von Kobalt, Nickel, Mangan, Lithium und weiteren Rohstoffen, die zur Herstellung von neuen Batterien oder anderen Anwendungen wiederverwendet werden können.

Ara Partners, ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich industrieller Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab nun bekannt, eine Partnerschaft mit Blue Whale Materials eingegangen zu sein. Ara Partners hat hierfür in einem ersten Schritt 80 Millionen US-Dollar in Blue Whale Materials investiert, um mindestens fünf Recycling-Anlagen in den USA und Europa zu bauen. Mögliche Standorte wurden noch nicht genannt.

Vor kurzem hatte mit ACE Green Recycling ein weiteres US-Unternehmen insgesamt vier Recycling-Anlagen in den USA, Thailand und Indien angekündigt. Dabei soll es ebenfalls, aber nicht nur um Lithium-Ionen-Batterien aus E-Fahrzeugen gehen.

bluewhalematerials.com, prnewswire.com, presseportal.de