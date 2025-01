Monarch Tractor expandiert nach Europa

Im Herbst 2023 kam der MK-V, der optional auch fahrerlos genutzt werden kann, zum ersten Mal nach Europa. Er wurde damals unter anderem auf der Agritechnica in Hannover vorgestellt und absolvierte eine Tournee mit Ausstellungen, Vorführungen und Tests in Weinbergen und Obstplantagen. Laut Unternehmen soll das Modell von den europäischen Landwirten durchweg mit Begeisterung und Unterstützung aufgenommen worden sein.

Bislang konzentrierte sich der Vertrieb auf die USA und Kanada. „Im Rahmen von Monarchs strategischem Wachstumskurs ist die Expansion nach Europa ein logischer nächster Schritt“, sagt CEO Praveen Penmetsa. Dabei soll es nicht bloß bei einer Europazentrale für den Vertrieb bleiben. Vielmehr plant Monarch auch eine lokale Fertigung, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie ein digitales Kompetenzzentrum in Europa.

Das europäische Team wird von Stéphane Jacobs geleitet, der in seiner Funktion als Managing Director of Europe ein Führungsteam beaufsichtigen wird, das für die Entwicklung und Umsetzung des europäischen Markteintritts, des Wachstums und der Strategie verantwortlich ist. Jacobs war zuvor als Transition Manager Clean Power for Transport für die Regierung der belgischen Region Flandern tätig.

„Dieser Meilenstein spiegelt unser langfristiges Engagement wider, den europäischen Markt mit einem Lösungsportfolio zu bedienen, das die Anforderungen der europäischen Landwirte erfüllt. Das begeisterte Feedback der Besucher unseres Standes auf der EIMA in Bologna und der Vinitech-Sifel in Bordeaux bestätigt, dass wir uns auf einem vielversprechenden Weg befinden“, sagt Stéphane Jacobs.

Monarch Tractor hatte vergangenen Sommer eine Serie-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 133 Millionen US-Dollar von Investoren eingeworben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Monarch Tractor bereits die ersten 400 Einheiten seines E-Traktors MK-V ausgeliefert. Das Fahrzeug kann vorprogrammierte Aufgaben ohne Fahrer ausführen. Außerdem gibt es einen Shadow-Modus, mit dem der Traktor einem anderen Traktor folgt. Er sammelt Erntedaten und kann Sensordaten und Videobilder von den Anbaugeräten auswerten. Monarch Tractor versteht sich denn auch nicht nur als Traktor-Hersteller, sondern als Ökosystem. Wesentliches Element dabei ist die KI-basierte Farmmanagement-Plattform WingspanAI, die kontinuierlich weiterentwickelt wird.

monarchtractor.com