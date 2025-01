DB Schenker erhält erste zehn MAN eTruck

Die Übergabe der ersten zehn Fahrzeuge fand in dieser Woche direkt am MAN-Werk in München statt, wo die Fahrzeuge gebaut werden. Die Fahrzeuge sind weiß mit grünen Akzenten, also der Farbgebung, die DB Schenker auch schon bei anderen E-Lkw wie dem Mercedes eActros einsetzt. „Nach der Übergabe überführten die Fahrer ihre neuen E-Trucks selbst zu den jeweiligen DB Schenker-Standorten im ganzen Bundesgebiet“, teilt MAN mit. Bis 2026 sollen laut einer Anfang 2023 unterzeichneten Absichtserklärung 100 schwere E-Lkw von MAN in die Flotte von DB Schenker übernommen werden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um speziell für hohe Ladevolumenanforderungen entwickelten MAN eTGX Ultra-Sattelzugmaschinen, die den Einsatz von entsprechenden Mega-Trailer-Aufliegern mit drei Metern Innenhöhe erlauben. Diese Trailer werden seit Jahren gezielt im Automotivesegment, aber auch in anderen Bereichen mit hohen Laderaumanforderungen eingesetzt.

Zumindest die ersten zehn Exemplare des eTGX für DB Schenker wurden vom Bundesverkehrsministerium noch über die KsNI-Förderung subventioniert – wie es bei den 90 weiteren Fahrzeugen aussieht, ist nicht bekannt. Dafür ist klar, dass der Einsatz der zehn E-Lkw bei DB Schenker durch die TIP Group erfolgt, einem der führenden herstellerunabhängigen Nutzfahrzeug-Vermieter und Dienstleister für die Transport- und Logistikindustrie.

Für welche Motor-Batterie-Kombination sich DB Schenker entschieden hat, geht aus der MAN-Mitteilung nicht hervor – bei den „Ultra-Sattelzugmaschinen“ dürfte es sich jedoch um eine Konfiguration am oberen Ende des Spektrums handeln. Mit dem modularen Batteriekonzept mit wahlweise vier, fünf oder sechs Batteriepaketen und Leistungsstufen von 330 und 400 kW ist der eTGX für viele Transportaufgaben anpassbar. So sollen bis zu 500 Kilometer Reichweite möglich sein. Weitere Features sind der kurze Radstand von 3,75 Metern, eine Aufsattelhöhe von nur 950 mm und eine standardmäßige CCS-Ladeleistung von bis zu 375 kW – optional ist auch ein MCS-Anschluss mit bis zu einem Megawatt Ladeleistung bestellbar.

„Keine andere Serien-Elektro-Sattelzugmaschine auf dem Markt bietet einen so kurzen Radstand mit maximaler Batteriekapazität für Trailer mit einer Innenhöhe von drei Metern“, sagt Friedrich Baumann, Vorstand Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus. „Dass DB Schenker mit dem eTGL auch im elektrischen Verteilerverkehr auf MAN setzen will, bestätigt uns darin, dass unser eTruck-Portfolio für jeden Transportbereich die richtige Lösung bietet.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir der erste Kunde sind, der die Möglichkeit hat, eine Flotte von zehn MAN eTGX in Betrieb zu nehmen. Einige Fahrzeuge werden im täglichen Linienverkehr in unserem Stückgutnetzwerk im Zwei-Schicht-Betrieb eingesetzt, zum Beispiel in einem täglichen Rundlauf zwischen unseren Standorten in Dortmund und Hannover“, erklärt Cyrille Bonjean, Executive Vice President Land Transport bei DB Schenker in Europa. „Andere Fahrzeuge werden dezidiert für unsere Kunden im Automotive- und Consumerbereich in den Einsatz gebracht.“

Im Zuge der Übergabe der ersten MAN eTGX unterzeichneten die beiden Unternehmen zudem eine weitere Absichtserklärung über die Lieferung von 50 MAN eTGL. Der vollelektrische 12-Tonner für den urbanen Güterverkehr ist ab April 2025 bestellbar und soll die Elektro-Flotte von DB Schenker in der Verteiler-Logistik ergänzen. „Ein elektrischer 12-Tonner war bisher auf dem Markt nicht verfügbar. Mit dem eTGL ändert sich das“, sagt Marc Pühler, Senior Vice President System Operations bei DB Schenker in Europa, zu dem Letter of Intent. „Der eTGL ist ideal für den Einsatz auf der letzten Meile. Wir sind stolz darauf, dass wir unser Fachwissen in die Entwicklung einbringen konnten und freuen uns auf das erste Serienfahrzeug.“

mantruckandbus.com