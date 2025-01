Nio-Deutschlandchef Sultzer: „2025 wird für uns ein Jahr der Konsolidierung“

„2025 wird für uns ein Jahr der Konsolidierung“, sagt David Sultzer, Nio General Manager für Deutschland bei einem Pressegespräch in Hamburg. Aufbruch hört sich anders an: Nio bringt in diesem Jahr kein neues Modell auf den Markt. Das Flaggschiff ET 9 kommt vorerst nicht nach Europa. Eine Zahl zum weiteren Ausbau der Wechselstationen in Deutschland wird nicht genannt und die Expansion in weitere europäische Länder findet nicht statt.

„Wir sind 2022 zum Höhepunkt des E-Auto-Hypes in Deutschland gestartet, nun erleben wir ein Tal der Tränen“, sagt Sultzer. Er ist seit Marktstart der dritte Manager auf dieser Position. Die Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) gingen für E-Autos im Jahresvergleich 2024 um 27 Prozent zurück. Bei Nio fiel das Minus mit 69 Prozent deutlich höher aus. Im vergangenen Jahr gab es laut KBA 398 Nio-Zulassungen. 2023 waren es noch 1.263 Fahrzeuge. Ein enttäuschendes Ergebnis für das Engagement mit hohen Investitionen: Heute arbeiten 450 Menschen in Deutschland für die Marke. Neben den Nio Houses und Hubs betreibt Nio ein Design-Zentrum in München, Software-Entwicklung in Berlin sowie ein Zentrum für Assistenzsysteme in Schönefeld bei Berlin.

In zwei Jahren baut man keine Marke auf

Immerhin will Nio die Preise für seine E-Autos trotz Strafzöllen konstant halten. Man habe vor in Kraft treten der neuen Regelung entsprechend viele Modelle nach Europa gebracht. Mit seinen sechs Modellen bewegt sich der Hersteller im Premiumsegment. Doch als neue Marke wissen potenzielle Kunden nicht, wofür die Nio steht. „Es dauert länger als zwei Jahre, eine Premiummarke aufzubauen. Unsere Wettbewerber hatten dafür 70 und mehr Jahre Zeit“, so Sultzer.

Veranstaltungen in den Nio-Häusern, Engagement im Segel-Sport sowie der Musiker Cro als Testimonial sollen Kunden für die Marke begeistern. „Wir werden demnächst noch eine weitere Kooperation mit einem bekannten Musiker öffentlich machen“, sagt Sultzer. Die Nio Houses in Europa zählten im vergangenen Jahr 600.000 Besucher. In Deutschland gibt es vier Häuser in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Das Haus in Alsternähe in Hamburg ist mit bis zu 8.000 Besuchern pro Woche die am besten besuchte Niederlassung.

Aufbau einer Service-Organisation

Ein solider After-Sales-Service zählt als schlagkräftiges Verkaufsargument. Inspektionen und Reparaturen übernehmen die drei Nio Hubs in Köln, Weiterstadt (Frankfurt) und München. Darüber hinaus gibt es einen mobilen Werkstatt-Service von Nio. Zusätzlich hat man 22 Werkstätten als lizensierte Partner ausgewiesen. Ein weiterer Anlaufpunkt sind die bundesweit 150 Vergölst-Niederlassungen, beispielsweise für einen Reifenwechsel.

Konzentration auf gewerbliche Kunden

Nio legt beim Vertrieb seinen Schwerpunkt auf das B2B-Geschäft. So entfallen über 80 Prozent der Zulassungen der Limousine ET7 auf gewerbliche Zulassungen. Dabei sind für Sultzer die Flottenanbieter der Schlüssel zum Markt. Mit Freenow bearbeite man den Taximarkt. In Hamburg sieht man bereits die Ergebnisse einer Kooperation mit Taxibetrieben. Für die Fahrer der Nio-Limousinen werde man in Flughafennähe eine Wechselstation errichten, damit sie keine Zeit mit Ladevorgängen verlieren.

Neue Modelle darf man von Nio in diesem Jahr nicht erwarten. Der ET 9, das neue Flaggschiff der Marke, hatte seine Premiere im Dezember 2024 beim Nio Day in Guangzhou. Doch dieses E-Auto wird erst mal nicht nach Deutschland kommen, auch wenn Nio im Video den ehemaligen Volkswagen-CEO Herbert Diess als Testimonial für die Luftfederung des Fahrzeugs auftreten lässt.

Kleinwagen Firefly kommt nach Deutschland

Nio erweitert seine Produktpalette um zwei Submarken: Onvo und Firefly. Damit bewegt sich der chinesische Hersteller in den Massenmarkt. Allerdings kommt das Mittelklasse-Fahrzeug Onvo L60 in diesem Jahr nicht nach Europa. Eventuell wird es 2026 etwas. Dafür hat der elektrische Kleinwagen Firefly (auf Deutsch: Glühwürmchen), der in München designt wurde, in diesem Jahr seine Europa-Premiere.

Auch der Firefly kommt mit einem Batteriewechselsystem. Allerdings haben die Batterien eine kleineres Format und erfordern somit andere Tauschstationen. „Die werden wir zum Start nicht nach Deutschland bringen“, sagt Sultzer. Bei einem Kleinwagen wie dem Firefly dürften Langstreckenfahrten eher die Ausnahme bilden. Wie der Firefly in Deutschland vertrieben wird, lässt Sultzer offen. Ob man den Kleinwagen in den Nio-Häusern oder eher bei externen Händlern sehen wird, sei noch nicht entschieden.

Immerhin konnten die chinesischen Ingenieure die Kosten für eine Firefly-Tauschstation um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu den aktuellen Stationen senken. Während in China bereits die vierte Generation der Nio-Wechselstationen installiert wird, die auch für die Onvo-Modellen kompatibel sind, stehen in Deutschland Tauschstationen der dritten Generation. Aktuell sind 19 Standorte für einen Batterietausch aktiv – einen Erfahrungsbericht auf der Langstrecke können Sie hier nachlesen. „Über Skaleneffekte und unsere Erfahrung mit den Wechselstationen konnten wir die Herstellungskosten pro Station um rund 50 Prozent senken“, so Sultzer. In Deutschland testet Nio bei ersten Stationen die Teilnahme am Regelenergiemarkt. Dabei dienen die ungenutzten Batterien im so genannten Batteriehotel als Pufferspeicher für die Netzstabilisierung.

Batteriewechsel von 75 auf 100 kWh

Nio hat eine Sondergenehmigung auf Bundesebene erzielt, um endlich unterschiedliche Batteriekapazitäten in einem Fahrzeug verwenden zu dürfen. Der große Vorteil des Wechselsystems ist seine Flexibilität: Der Nutzer mietet dauerhaft eine 75-kWh-Batterie (169 Euro/Monat), doch für die Fahrt in den Urlaub mietet er für vier Wochen eine 100-kWh-Batterie (für 120 Euro Zuzahlung). Bislang scheiterte dieser Wechsel an regulatorischen Hürden, da ein wesentliches Bauteil des Fahrzeugs ausgetauscht wird und somit die Angaben im Fahrzeugschein nicht mehr stimmen. „Hierfür konnten wir nun eine Lösung aushandeln, so dass der Wechsel unterschiedlicher Kapazitäten möglich ist“, sagt Sultzer. Den Wechsel sollte man mindestens einen Tag vorher in der App für seine Wunschstation anmelden. Noch muss die größere Batterie monatsweise gemietet werden. Laut Sultzer arbeite man an einer Lösung für tageweises Anmieten der größeren Batterie. Bei der monatlichen Batteriemiete sind zwei Akku-Wechsel inklusive. Weitere Wechsel kosten zehn Euro. Der geladene Strom wird mit 0,39 Euro pro kWh berechnet.

600.000 Fahrzeuge auf der Straße

Weltweit hat Nio inzwischen 600.000 Fahrzeuge auf den Straßen. Der überwiegende Teil fährt im Heimatmarkt China, wo es rund 3.000 Wechselstationen gibt. Hersteller wie Geely, Changan und GAC werden demnächst Modelle präsentieren, die ihre Batterien ebenfalls in den Stationen von Nio tauschen können.

Am europäischen Engagement von Nio lässt Sultzer keinen Zweifel aufkommen: „Die beiden Gründer William Li und Lihong Qin betonen immer wieder, dass sie sich hier langfristig engagieren wollen.“ Der Wettbewerb im Kernmarkt der Premium-Hersteller sei ein Ausdruck ihrer Hochachtung.

Autor: Dirk Kunde