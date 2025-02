Wiener Linien nehmen zwei neue Elektrobus-Linien in Betrieb

Erst vor gut zwei Wochen wurde bekannt, dass die Wiener Linien mit der 73B eine neue Linie mit E-Bussen betreiben wollen. Das ÖPNV-Unternehmen setzt bei der neuen Linie, deren Umsetzung jedoch erst nach Ostern 2025 erfolgen soll, auf den eCitaro von Mercedes-Benz. Auch bei den beiden Linien 70A und 17A setzen die Wiener Linien auf dieses Modell. Wie der ÖPNV-Betreiber gegenüber electrive mitteilt, verkehren auf der Linie 70A zwei und auf der Linie 17A elf E-Busse.

Klar ist hingegen, dass das ÖPNV-Unternehmen für den Einsatz der neuen Elektrobusse im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten Schnelllademöglichkeiten an der U-Bahn-Endhaltestelle Oberlaa installiert hat. Insgesamt stehen dort vier 300-kW-Ladepunkte zur Verfügung. Die E-Busse werden nach jeder Runde etwa 15 Minuten lang per Pantograf geladen.

Über Nacht erfolgt der Ladevorgang laut den Wiener Linien hingegen im Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten, das derzeit 50 Elektrobusse beherbergt. Von hier aus werden bereits die Buslinien 61A und 61B sowie 64A und 64B in Liesing als auch die Linien 71A und 71B in Simmering betrieben.

„Mit dem Start der zwei neuen Buslinien setzen wir den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Bis Ende 2025 werden wir rund ein Fünftel unserer gesamten Busflotte auf emissionslose Antriebe umgestellt haben“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke. „Mit unserer neuen Schnellladestation in Oberlaa haben wir die Voraussetzungen für weitere klimafreundliche Antriebe bei den Bussen geschaffen“, ergänzt Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.

Im November 2022 vergaben die Wiener Linien Aufträge über die Lieferung von 60 Batterie- und zehn Wasserstoff-Bussen. Den Zuschlag für die Batterie-Busse erhielt Daimler Buses. Die ersten vier der insgesamt 60 Exemplare wurden im Dezember 2023 ausgeliefert. Sie sind auf den Linien 71A und 71B unterwegs. Im Mai letzten Jahres teilten die Wiener Linien mit, vier weitere Linien (61A, 61B, 64A und 64B) auf Elektrobusse umgestellt zu haben. Mit der 70A und 17A wurden nun zwei weitere Linien elektrifiziert, auf denen eCitaro unterwegs sind.

In der Wiener Innenstadt sind auf den Linien 2A und 3A derzeit zwar auch Elektrobusse im Einsatz, diese Midi-Busse stammen jedoch von Rampini. Sie sollen gegen Mitte dieses Jahres durch zehn neue Rampini-Busse ausgetauscht werden, die mit einem H2-Range-Extender ausgestattet sind und primär Batterie-elektrisch betrieben werden sollen.

Die nächsten E-Buslinien stehen übrigens bereits in ihren Startlöchern: Wie erwähnt sollen nach Ostern auch auf der Linie 73B elektrische Busse verkehren. Hinzu kommt laut den Wiener Linien noch die 57A. Und mit der Linie 39A in Döbling soll zudem in diesem Jahr erstmals eine Linie in Wien auf reine Wasserstoff-Busse von Caetano umgestellt werden.

