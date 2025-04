Cashflow on Wheels beschafft 20 E-Lkw bei Mullen

Der Auftrag über die 20 kleinen E-Lkw vom Typ Mullen Three hat den Partnern zufolge einen Wert von rund 1,4 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Bei dem Modell handelt es sich um einen strombetriebenen Lkw der US-Fahrzeugklasse 3 mit einem zulässiges Gesamtgewicht von etwa fünf Tonnen. Die Auslieferung der 20 Einheiten wird für Mai erwartet. Sie sollen von Cashflow on Wheels dann auf FedEx-Routen in Texas und Georgia eingesetzt werden.

Cashflow on Wheels selbst ist ein Logistikunternehmen mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas, das sich eigenen Angaben zufolge auf die Zustellung auf der letzten Meile, den Nah- und Fernverkehr sowie weitere Transportlösungen spezialisiert hat. Der Auftrag für die Mullen-Fahrzeug wurde über den Händler Pritchard Automotive koordiniert.

„Wir haben E-Fahrzeuge auf unseren Routen getestet und uns für die Umstellung der Flotte entschieden, da wir messbare Einsparungen von über 500 US-Dollar pro Route und Woche verzeichnen konnten, die es uns ermöglichen, in unser weiteres Wachstum zu investieren“, äußert Kendrick Edwards, CEO von Cashflow on Wheels. „Wir sind zuversichtlich, dass die Einführung von E-Fahrzeugen nicht nur die Kosten senken, sondern auch die nötige Skalierbarkeit ermöglichen wird, um unsere zukünftige Expansion zu unterstützen.“

„Der Auftrag von Cashflow on Wheels spiegelt die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Nutzfahrzeugen wider“, ergänzt David Michery, CEO und Vorsitzender von Mullen Automotive. „Der Mullen Three passt perfekt zu ihrem vielfältigen Kundenstamm, darunter FedEx und Amazon, von der Zustellung auf der letzten Meile bis zur städtischen Logistik.“

Der US-Elektrofahrzeug-Hersteller hatte im August 2024 bereits eine 210 Millionen Dollar schwere Großbestellung über 3.000 E-Fahrzeuge von Volt Mobility aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verbuchen können. Aufmerksamkeit erregte zudem die von Mullen vollzogene Übernahme des Nikola-Batteriegeschäfts. Die Produktions- und Testanlagen von Nikola wurden daraufhin im kalifornischen Werk Fullerton installiert.



