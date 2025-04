Sandvik liefert 22 E-Bergbaumaschinen an South32

Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von 750 Millionen Schwedischen Kronen (ca. 68 Millionen Euro) und umfasst mehrheitlich Batterie-elektrische Fahrzeuge, jedoch auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Fahrzeuge sollen für das neue Projekt Hermosa Critical Minerals von South32 in Arizona werden.

Das Untertage-Projekt befindet sich in einem historischen Bergbaurevier in den Patagonia Mountains im Süden Arizonas, etwa 80 Kilometer südöstlich von Tucson und weniger als 20 Kilometer nördlich der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Gefördert werden sollen dort Mangan und Zink, zwei von den USA als kritisch eingestufte Mineralien, die für die Zukunft der Energieversorgung entscheidend sind.

Der Auftrag umfasst vier elektrische Lader des Modells Sandvik Toro LH518iB (siehe Foto oben und das folgende Video), der über eine Nutzlast von 18 Tonnen, eine Motorleistung von 540 kW und eine Batteriekapazität von 482 kWh verfügt. Zudem verfügt dieser elektrische Lader über ein Batteriewechselsystem, durch das der Akku-Tausch in nur fünf Minuten möglich ist.

Hinzu kommen sechs elektrische Sandvik DS412iE Bohrhämmer, fünf Sandvik DD422iE Erschließungsbohrer, vier Sandvik DL422iE Langlochbohrer und drei Toro TH665iB Lkw. Zudem umfasst der Auftrag auch 20 Geräte mit Verbrennungsmotor. Laut Sandvik könnten aber einige dieser Einheiten letztendlich doch als Batterie-elektrische Varianten hergestellt und geliefert werden – dies will South32 offenbar zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die Auslieferungen sollen voraussichtlich im 4. Quartal 2026 beginnen und bis 2030 andauern.

„Wir sind stolz darauf, dass die BEVs von Sandvik dazu beitragen werden, die Versorgung mit kritischen Mineralien zu verbessern und damit die fortschreitende Elektrifizierung der Gesellschaft und den globalen ökologischen Wandel zu unterstützen“, sagte Mats Eriksson, Präsident von Sandvik Mining and Rock Solutions. „Geringere Kraftstoff- und Wartungskosten in Verbindung mit einer längeren Lebensdauer der Ausrüstung werden einen effizienteren, wirtschaftlicheren und nachhaltigeren Bergbaubetrieb bei Hermosa ermöglichen.“

South32 plant Hermosa als seine erste Mine der „nächsten Generation“ und setzt dabei auf Automatisierung und Technologie, um die Effizienz zu steigern, die Umweltauswirkungen zu minimieren und letztendlich einen kohlenstoffneutralen Betrieb anzustreben, der im Einklang mit dem Ziel des Bergbauunternehmens steht, die betrieblichen Kohlenstoffemissionen auf Null zu reduzieren.

„Technologie und Innovation spielen eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung von Sicherheit und Leistung sowie bei der Reduzierung unserer Emissionen“, sagt Pat Risner, President von South32 Hermosa. „Wir engagieren uns für eine nachhaltige Erschließung der Ressourcen bei Hermosa, das wir als Untertagebergwerk mit geringem Platzbedarf, trockenen Abraumhalden und reduziertem Wasserverbrauch konzipieren, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Eine Batterie-elektrische Untertage-Maschinenflotte unterstützt unser Ziel, mit Hermosa einen neuen Standard für nachhaltigen Bergbau zu setzen. Die BEVs von Sandvik werden unsere Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Reichweite und Leistungsfähigkeit erfüllen.“

Sandvik hat in den letzten Jahren schon mehrfach elektrische Bergbaumaschinen verkauft, die u.a. in Kanada, Mexiko und Malaysia eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seine Wurzeln in der Stahlproduktion.

home.sandvik (Auftragsvolumen), rocktechnology.sandvik (Fahrzeuge)