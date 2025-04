Tesla erhöht Kanada-Preise wegen Zöllen

Hintergrund der angepassten Preise sind wohl die kanadischen Zölle, die als Reaktion auf die Auto-Zölle von US-Präsident Donald Trump erhoben wurden. Prozentual liegt die Preissteigerung zwischen 13 und 22 Prozent, wie aus einer Übersicht des US-Portals Electrek hervorgeht. Mit einem Preissprung von 10.000 kanadischen Dollar (CAD) von 79.990 auf 89.990 Dollar fällt die Erhöhung beim Model 3 Performance mit 13 Prozent in absoluten und relativen Werten am geringsten aus. Die beiden angebotenen Cybertruck-Varianten mit zwei und drei Motoren sind ab sofort 22 Prozent teurer, was beim Cyberbeast mit drei Motoren einer Preissteigerung um 30.000 CAD von 137.990 auf 167.990 Dollar entspricht.

Seinen globalen Bestseller, das Mittelklasse-Crossover Model Y, bietet Tesla in Kanada derzeit nur in der Variante Long Range All Wheel Drive an. Mit 69.990 CAD war diese Variante bisher eines der günstigsten Tesla-Modelle in Kanada, nur das Model 3 Long Range AWD war 1.000 CAD günstiger. Da beim Model Y der Preis allerdings um 15.000 CAD oder 21 Prozent gestiegen ist, ist das Model Y Long Range AWD jetzt mit 84.990 CAD genau zwischen dem Model 3 Long Range und Model 3 Perfomance eingepreist (79.990 bzw. 89.990 CAD).

Die Preiserhöhungen betreffen nur neue bestellte Fahrzeuge, die noch nach Kanada eingeführt werden müssen – den kanadischen Markt bedient Tesla bei allen Modellen aus seinen US-Werken. Teslas, die sich bereits in Kanada befinden bzw. vor dem Zoll-Streit bereits in Kanada als Bestandsfahrzeuge gelagert waren, werden noch zum alten Preis verkauft. Auf seiner kanadischen Website leitet Tesla Interessenten im Moment auch auf die Übersichtsseite zu den neuen und gebrauchten Bestandsfahrzeugen und nicht in den Online-Konfigurator.

Wie Electrek schreibt, liegen die meisten Teslas mit der aktuellen Preiserhöhungen über den „meisten Preisbeschränkungen für den Zugang zu den Fördermitteln für Elektrofahrzeuge“ in Kanada. Konkrete Programme, Preisgrenzen und betroffene Modelle werden aber nicht genannt.

Der kanadische Markt hat sich für Tesla bereits seit Monaten als sehr schwierig erwiesen. Seit dem von Trump angezettelten Handelskonflikt boykottieren viele Kanadier amerikanische Produkte, es hat sich eine „Buy Canadian“-Bewegung formiert. Zudem hat Tesla-CEO Elon Musk im Zuge seiner politischen Aktivitäten viele Kanadier verprellt, er hat – analog zu Äußerungen von USPräsident Trump – behauptet, Kanada sei „kein richtiges Land“. Daher sind die Absatzzahlen von Tesla in Kanada bereits seit Monaten rückläufig. Electrek schätzt nach eigenen Angaben, „dass Tesla landesweit noch immer erhebliche Lagerbestände hat“ und aufgrund der genannten Schwierigkeiten jetzt mit den erhöhten Preisen „mit einem völligen Einbruch der Nachfrage zu rechnen“ sei.

electrek.co (Übersicht aller Tesla-Preise in Kanada), tesla.com (kanadische Tesla-Website)