Toyota und Waymo kündigen Zusammenarbeit bei autonomen Fahrzeugen an

Toyota und Waymo wollen ihre jeweiligen Stärken kombinieren, um eine neue Plattform für autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Parallel dazu werden die Unternehmen untersuchen, wie sie die autonome Technologie von Waymo und das Fahrzeug-Know-how von Toyota nutzen können, um die nächste Generation von Toyota-Pkw für Privatkunden zu verbessern. Der Umfang der Zusammenarbeit soll sich im Laufe der Gespräche weiterentwickeln.

Woven by Toyota wird sich als strategischer Partner von Toyota ebenfalls an der potenziellen Zusammenarbeit beteiligen, wie die Partner schreiben. Die Expertise von Waymo ist zu diesem Zeitpunkt schon recht gut entwickelt, da das Unternehmen bereits mehr als eine Viertelmillion Fahrten pro Woche in der San Francisco Bay Area, Los Angeles, Phoenix und Austin durchführt.

Waymos autonome Funktionen sind Berichten zufolge sogar sicherer als ein menschlicher Fahrer, da Waymo schreibt, dass seine Fahrzeugtechnologie „81 Prozent weniger Verletzungen-verursachende Unfälle im Vergleich zu einem menschlichen Benchmark“ erreicht. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich Pläne zur Expansion nach Washington D.C. sowie seine Partnerschaft mit Uber in Austin, Texas, bekannt gegeben. Als erster internationaler Schritt wurden in diesem Jahr in Japan Tests zum autonomen Fahren gestartet.

„Toyota hat sich dem Ziel verschrieben, eine Gesellschaft ohne Verkehrsunfälle zu schaffen und ein Mobilitätsunternehmen zu werden, das Mobilität für alle bietet“, erklärte Hiroki Nakajima, Mitglied des Vorstands und Executive Vice President der Toyota Motor Corporation: „Wir teilen ein starkes Bewusstsein und eine gemeinsame Vision mit Waymo, wenn es darum geht, die Sicherheit durch automatisierte Fahrtechnologie voranzutreiben, und wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen kann, unsere Lösungen mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und uns einer unfallfreien Gesellschaft einen Schritt näher zu bringen.“

Der Co-CEO von Waymo, Tekedra Mawakana, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für Waymo mit den Worten: „Die Mission von Waymo ist es, der vertrauenswürdigste Fahrer der Welt zu sein. Dies erfordert globale Partner wie Toyota, die unser Engagement für die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Ausweitung barrierefreier Verkehrsmittel teilen. Wir freuen uns darauf, diese strategische Partnerschaft zu erkunden, ihre Fahrzeuge in unsere Ride-Hailing-Flotte einzubinden und die Magie der autonomen Fahrtechnologie von Waymo zu Toyota-Kunden zu bringen.“

Toyota ist nicht der erste Autohersteller, mit dem Waymo kooperiert: Aktueller Partner ist Jaguar, die Waymo-Flotte besteht aktuell fast ausschließlich aus dem autonomen I-Pace. Gemeinsam mit dem chinesischen Anbieter Zeekr hat Waymo eine autonome Minivan-Version entwickelt und in Kooperation mit Hyundai soll der Ioniq 5 auf die Bedürfnisse von Waymo angepasst werden. Der Fahrdienst-Vermittler Uber wiederum partnert nicht nur mit Waymo, sondern ist vor wenigen Tagen eine Kooperation mit Volkswagen für autonome Minivans eingegangen.

