Waymo-Robotaxi Zeekr RT geht bald in Serienproduktion

Dass die Geely-Marke Zeekr und die Google-Schwester Waymo an einem gemeinsamen Robotaxi arbeiten, ist schon seit drei Jahren bekannt – später stellte Zeekr die neue SEA-M-Plattform als Basis dafür vor. Und seit Sommer 2024 sind erste Prototypen zu Erprobungsfahrten in San Francisco unterwegs, allerdings noch mit einem Sicherheitsfahrer an Bord, der eingreifen kann, falls die autonomen Systeme versagen.

Auf der CES hat Zeekr nun den Namen des Fahrzeugs bekanntgegeben und weitere Details genannt. Es wird Zeekr RT heißen, wobei das „RT“ eine Abkürzung für „Robotaxi“ sein dürfte. Laut Zeekr-CEO Andy An soll es sich um das „erste in Serie produzierte Fahrzeug für autonomes Fahren“ handeln – und das weltweit. Zugleich werde Zeekr dadurch die erste chinesische Automarke, die auf den US-Markt expandiert, so Andy An weiter. Dort halten sich chinesische Automarke bislang zurück, schließlich gilt ein Strafzoll von 100 Prozent. Wie Zeekr diesen Strafzoll verkraften kann oder ob es eine Ausnahmegenehmigung erhält, bleibt aktuell aber unklar.

Der Zeekr RT wird die sechste Generation der Robotaxi-Technologie namens „Waymo Driver“ nutzen, die im Sommer vorgestellt wurde. Die neue Generation des Systems benötigt nur noch 13 statt zuvor 29 Kameras, die Zahl der Lidar-Sensoren sinkt von fünf auf vier. Genaue Ausstattungsdaten des Zeekr RT sind noch nicht bekannt, sie sollen aber ähnlich zum Zeekr Mix sein, der serienmäßig mit einem Heckmotor mit 310 kW ausgestattet ist. Mit einem NMC-Batteriepaket von 77 kWh kommt er auf eine CLTC-Reichweite von 556 Kilometern. Der Radstand beträgt drei Meter. Der Zeekr Mix verfügt über drei Schiebetüren. Nur die Fahrertür lässt sich auf herkömmliche Weise öffnen. Im Innenraum verfügt der Mix über fünf Sitze und einen Tisch im Mitteltunnel.

