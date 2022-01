Zeekr und Waymo arbeiten an autonomen E-Fahrzeug

Zeekr und Waymo arbeiten gemeinsam an einem rein elektrischen und vollautonomen Ride-Hailing-Fahrzeug. Dabei soll es sich um einen E-Minivan handeln, der vorrangig in den USA eingesetzt werden soll.

Wie die Geely-Marke und das Tochterunternehmen der Google-Dachgesellschaft Alphabet für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge mitteilen, wird das E-Auto im Stile eines Minivans für den Einsatz in der autonomen Ride-Hailing-Flotte von Waymo in den Vereinigten Staaten entwickelt. Erste Renderings zeigen einen futuristisch gezeichneten Van mit gegenläufig öffnenden Schiebetüren ohne B-Säule für einen komfortablen Einstieg und einer großen Lidar-Einheit auf dem Fahrzeugdach – Außenspiegel gibt es mangels Fahrer nicht mehr.

Technische Daten sind noch keine bekannt, ebenso der Zeitplan. In der Mitteilung heißt es nur, Zeekr werde das Fahrzeug „auf einer neuen proprietären und Open-Source-Mobilitätsarchitektur entwerfen und entwickeln“. Ob es sich dabei um eine Neuentwicklung oder die ebenfalls für Drittkunden erhältliche SEA-Plattform von Geely handelt, wird nicht konkret bestätigt. Das erste Serienmodell von Zeekr, der 001, basiert auf der SEA.

Obwohl es eine Kooperation zwischen einem chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen ist, findet die Entwicklung des Fahrzeugs selbst in Europa statt: Zeekr wird das Fahrzeug laut der Mitteilung in seinem CEVT (China Europe Vehicle Technology Centre) in Göteborg entwerfen. Die Kabine soll „vollständig konfigurierbar“ sein, das Fahrzeug soll auf Wunsch mit oder ohne Fahrersteuerung geliefert werden können.

– ANZEIGE –









Wo die Fahrzeuge dann gefertigt werden, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Klar ist nur, dass Waymo im Anschluss die E-Fahrzeuge in den USA übernimmt und seine vollautonomen Fahrfunktionen erst dann integriert.

„Indem wir strategischer Partner und Fahrzeuglieferant der Waymo-One-Flotte werden, können wir unsere Erfahrungen, Ideale und unser Know-how bei der Zusammenarbeit an einem vollelektrischen Fahrzeug teilen, das den Anforderungen von Waymo für dieses schnell wachsende Segment auf dem globalen Markt für nachhaltiges Reisen entspricht“, sagt Zeekr-CEO Andy An.

zgh.com, waymo.com