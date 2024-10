Hyundai nimmt US-Werk für E-Autos in Betrieb

Wie der Hersteller gegenüber lokalen Medien bestätigte, liefen Anfang Oktober in der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) die ersten Exemplare des Hyundai Ioniq 5 vom Band. Im Februar hieß es, dass die Fertigung in dem reinen Elektroauto-Werk im vierten Quartal 2024 beginnen soll, der Ioniq 5 wurde erst im Sommer als Debüt-Modell für das Werk bestätigt.

Diesen Zeitraum hat Hyundai getroffen und bereits am dritten Tag des Quartals das erste Serienexemplar gebaut. „Nachdem HMGMA seine Produktionsprozesse validiert hat, um sicherzustellen, dass seine Fahrzeuge den hohen Qualitätsstandards der Hyundai Motor Group entsprechen, hat das Unternehmen die Erstproduktion von Kundenfahrzeugen vorzeitig und weniger als zwei Jahre nach dem Spatenstich am Megastandort begonnen“, bestätigte Hyundai gegenüber „WSAV“. „Am 3. Oktober 2024 fand eine mitarbeiterorientierte Veranstaltung statt, um den ersten Ioniq 5 zu feiern, der vom Band lief, und um die harte Arbeit unserer Meta Pros in den letzten 24 Monaten zu würdigen.“

Hyundai liegt voll im Zeitplan

Bisher wurden die in den USA verkauften Ioniq 5 aus Südkorea importiert. Die in Georgia gebauten Exemplare werden nun die Vorgaben des Inflation Reduction Acts (IRA) erfüllen und sind somit in den USA förderfähig – sie sind also für die Steuervergünstigung von bis zu 7.500 Dollar qualifiziert. Damit würde sich der Einstiegspreis des Ioniq 5 in den USA von 41.800 auf 34.300 Dollar reduzieren – und ergo der Nachfrage einen ordentlichen Schub verschaffen.

Hyundai hatte die HMGMA im Mai 2022 angekündigt – für bis zu 300.000 Elektroautos der Marken Hyundai, Kia und Genesis. Der Beginn der Bauarbeiten in Bryan County wurde aufgrund der IRA-Förderung später von Anfang 2023 auf Oktober 2022 vorgezogen – folglich wurde auf der geplante Produktionsbeginn von Anfang 2025 auf das vierte Quartal 2024 umgeplant. Da es in der Bau- und Testphase offenbar keine gravierenden Verzögerungen gab, lief die Serienproduktion nun direkt zu Beginn des angepeilten Quartals an.

Ebenfalls in Georgia baut Hyundai bekanntlich zwei Batteriezellenfabriken, um die Wertschöpfungskette zu lokalisieren und sich langfristig für die üppige US-Förderung zu qualifizieren. Ein Werk entsteht zusammen mit LG Energy Solution nahe des E-Fahrzeugwerks in Bryan County und soll frühestens Ende 2025 mit einer Jahreskapazität von 30 GWh in Betrieb gehen. Eine weitere Fabrik planen die Koreaner wie berichtet mit SK On. Diese wird nicht im Bryan County, sondern im Bartow County entstehen – also im Nordwesten von Georgia in der Nähe von Atlanta. Die Produktionskapazität dieser Fabrik ist noch nicht bekannt. Die Eröffnung ist aber ebenfalls für 2025 angesetzt.

Zudem gibt es eine weitere US-News von Hyundai: Der koreanische Autobauer geht eine mehrjährige, strategische Partnerschaft mit Waymo ein. In der ersten Phase dieser Kooperation werden die Unternehmen die vollautonome Technologie der sechsten Generation von Waymo – den Waymo Driver – in den vollelektrischen Hyundai Ioniq 5 integrieren, der im Laufe der Zeit in die Waymo One-Flotte aufgenommen wird.

Die Ioniq-5-Fahrzeuge, die für die Waymo-Flotte bestimmt sind, werden in der neuen EV-Produktionsstätte der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia gefertigt, anschließend wird dann die autonome Technologie von Waymo integriert. Die Hyundais für die Waymo-Flotte werden in der HMGMA in Georgia gefertigt und anschließend an Waymo geliefert, wo dann die Technik für das autonome Fahrsystem integriert wird. Dabei handelt es sich unter anderem um die große Sensor-Einheit auf dem Dach, aus Sicherheitsgründen redundante Hardware und auch elektrische Türen.

Die ersten Tests auf der Straße mit Waymo-fähigen Ioniq 5 sollen Ende 2025 beginnen, wie Hyundai mitteilt. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hyundai, während wir unsere Mission, der vertrauenswürdigste Fahrer der Welt zu sein, vorantreiben. Der Fokus von Hyundai auf Nachhaltigkeit und eine starke Roadmap für Elektrofahrzeuge macht sie zu einem großartigen Partner für uns, da wir unseren vollständig autonomen Service mehr Fahrern an mehr Orten zugänglich machen können“, sagt Waymos Co-CEO Tekedra Mawakana.

„Das Team in unserer neuen Produktionsstätte ist bereit, eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen für die Waymo One-Flotte bereitzustellen, während diese weiter wächst“, ergänzt José Munoz, globaler COO bei Hyundai und gleichzeitig CEO von Hyundai Motor North America. „Wichtig ist, dass dies der erste Schritt in der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen ist, und wir prüfen aktiv zusätzliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit.“

