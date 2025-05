Allego nutzt Batterie-Schnelllader von Kreisel Electric

Der Aufbau soll im dritten Quartal 2025 beginnen und die schrittweise Expansion in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern 2026 fortgesetzt werden, wie Allego mitteilt. Welche Stückzahlen geplant sind, wird aber nicht genannt. Zu der Mitteilung wurde bereits das Foto einer Chimero-Ladesäule am Allego-Ladepark Meerkerk in den Niederlanden veröffentlicht – diesen Standort gibt es allerdings schon seit einigen Jahren.

Bei seiner aktuellen Expansion hat Allego bisher vor allem auf den Hypercharger von Alpitronic gesetzt. Dieses Schnelllader-Modell hat sich in der Branche weit verbreitet, da es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Wie andere, übliche Schnelllader sind die Hypercharger aber auf einen entsprechend leistungsstarken Netzanschluss an die Mittelspannung angewiesen – samt eigener Trafostation.

Die Batterie-gestützte HPC kommen mit ihrer integrieren Batterie jedoch mit einem schwächeren Netzanschluss aus – also 400 Volt Wechselstrom. Über die Pufferbatterie wird der Strombedarf des Schnellladevorgangs über einen längeren Zeitraum mit geringerer Leistung aus dem Netz verteilt. Damit können solche Ladesäulen wie die Chimero „ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen selbst an Standorten mit begrenzter Netzkapazität und eine schnellere Bereitstellung an Standorten mit langen Netzanschlusszeiten“ ermöglichen, so Allego. Bereits andere CPO haben die teilweise langen Prozesse und Bauzeiten rund um Genehmigungen und zunehmend die Netzanschlüsse öffentlich kritisiert.

Allego setzt zwar teilweise auch auf separate Batteriespeicher, um an einigen Standorten (mit Hyperchargern oder anderen, konventionellen Ladesäulen) den Netzanschluss zu entlasten. Die Chimero soll aber auch Standorte ermöglichen, „an denen ein separates Batteriesystem nicht realisierbar ist“, wie Allego schreibt. Als Chimero 240 bietet das Produkt von Kreisel Electric bis zu 240 kW Ladeleistung mit der nominal 115 kWh großen Pufferbatterie. Werden beide Ladepunkte einer Säule genutzt, kann die verfügbare Leistung entweder in 2×120 kW oder dynamisch in 60-kW-Schritten aufgeteilt werden.

„Die Partnerschaft mit Kreisel Electric ermöglicht Allego die Expansion in Regionen mit Netzüberlastung – jetzt und in naher Zukunft“, so Guillaume Goijen, Director of Charging Solutions & Site Design bei Allego. „Wir haben das System auf unserem Testgelände und an Pilotstandorten umfassend getestet. Diese wirtschaftlich effiziente Technologie verbessert das Ladeerlebnis für Elektroautofahrer und beschleunigt den Übergang zu nachhaltiger Mobilität. Hochleistungsladen mit geringem Stromverbrauch!“

„Die hervorragende Partnerschaft mit Allego bestätigt einmal mehr, dass wir mit unseren Batterie-integrierten Kreisel-Chimero-Ladegeräten eine marktrelevante Lösung entwickelt haben“, so Markus Kreisel, Mitglied der Geschäftsführung und Mitgründer von Kreisel Electric. „Allego ist der richtige Partner für unsere Systeme und verfügt über das nötige tiefe Verständnis des Marktverhaltens und der Marktbedürfnisse. Sowohl CPOs als auch Fahrer von Elektrofahrzeugen profitieren von zuverlässiger Hardware, kontinuierlicher Energieversorgung und effizienter Infrastruktur.“

allego.eu