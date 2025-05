MAN bereitet Ersatzteil-Logistik für E-Trucks vor

Mit der Erweiterung wächst das Logistik-Zentrum Salzgitter um 30 Prozent, wie MAN mitteilt – oder konkret um 53.000 auf insgesamt 235.000 Quadratmeter. Von hier aus liefert MAN weltweit Ersatzteile für Lkw, Busse, Vans und Motoren an Kunden und Werkstätten. Und die werden zunehmend elektrisch angetrieben sein. „Mit der Erweiterung schafft das Unternehmen auch optimale Rahmenbedingungen für das schnell wachsende Produktportfolio im Bereich Elektromobilität“, so MAN.

Aufgrund des Hochlaufs der Zero-Emission-Technologien werden in Salzgitter in den kommenden Jahren bis zu 12.000 spezifische E-Mobilitäts-Komponenten wie Batterien und weitere Bauteile vorgehalten, wie es zu der Eröffnung heißt. Hinzu kommen aktuell weitere zusätzliche Komponenten für Wasserstoff-Trucks, aber auch Teile für den aktuellen Diesel-Antriebsstrang. Bis zu 15 Jahre nach Serienauslauf sollen hier sämtliche Ersatzteile für MAN-Fahrzeuge aller Antriebsarten auf Lager verfügbar sein, wie das Unternehmen schreibt.

Aktuell seien schon „mehrere hundert eTrucks des Unternehmens“ in Deutschland und Europa im Einsatz, die in Summe bereits mehr als zwei Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Dazu kommen bereits mehr als 2.000 Elektrobusse. „Unser hochmodernes Logistik-Zentrum versorgt aus Salzgitter unsere Kunden und Werkstätten in rund 120 Ländern in Höchstgeschwindigkeit mit Teilen für unsere Fahrzeuge“, sagt Michael Kobriger, Vorstand Produktion und Logistik. „Eine sichere und schnelle Versorgung der Kunden ist das oberste Ziel unserer Ersatzteillogistik. Das gilt für Millionen von Bestandsfahrzeugen und auch für die aktuellen Modelle mit alternativen Antrieben.“

