Erste E-Autos mit CATL-Tauschakkus auf dem Markt

Bei der Übergabe-Zeremonie der 1.000 E-Taxis gaben Vertreter von Changan laut chinesischen Medien an, dass Chongqing die erste Stadt sei, in der die Choco-SEB-kompatiblen Batteriewechselstationen von CATL aufgebaut wurden – insgesamt sollen es derzeit schon 34 Stationen sein, bis Jahresende soll die Zahl auf 50 wachsen. Jede der Stationen kann bis zu 30 Batterien aufnehmen und für den Tausch bereithalten. Ein Tauschvorgang an sich soll weniger als 100 Sekunden dauern, was spürbar schneller ist als die Batteriewechsel der für den Akkutausch bekannten Marke Nio – an den Stationen in Deutschland dauert es rund fünf Minuten, mit der neueren, bisher nur in China verfügbaren Generation können die Nios in drei Minuten den Akku tauschen.

Beim Changan Oshan 520 handelt es sich um die Elektro-Version eines Verbrennermodells, dem Changan Eado. Die Mittelklasse-Limousine ist 4,77 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,47 Meter hoch. Der Elektromotor im Oshan 520 leistet 105 kW, die Kennziffer in der Modellbezeichnung ist ein Hinweis auf die Reichweite des Fahrzeugs: Im chinesischen Normtest CLTC kommt die E-Limousine 515 Kilometer weit. Insgesamt hat Changan über 15.000 Bestellungen für den Oshan 520 von Firmenkunden erhalten.

CATL hatte im Dezember zwei standardisierte Batteriepacks seines Choco-SEB-Systems vorgestellt. SEB steht für „Swapping Electric Blocks“ und der Namenszusatz „Choco“ ist eine Anspielung an die Optik der Blocks, die an eine Schokoladentafel erinnern sollen. Choco-SEB wurde erstmals im Jahr 2022 erwähnt, als die CATL-Tochter CAES (Contemporary Amperex Energy Service Technology) eine Batterietauschlösung namens Evogo vorstellte – damals sollten bei Tauschvorgängen unterschiedlich viele Blöcke eingesetzt werden können, um zum einen unterschiedlich große Modelle abzudecken, zum anderen auch unterschiedliche Nutzungsszenarien mit unterschiedlich vielen Blöcken für Kurzstrecken im Alltag und Langstrecken-Fahrten.

Bei den im Dezember vorgestellten Packs handelt es sich aber um zwei feste Größen – der 20# ist für Kleinwagen mit 2,20 bis 2,30 Metern Radstand gedacht, der 25# für Fahrzeuge bis 2,90 Meter Radstand. Der Oshan 520 mit seinen 2,77 Metern Radstand wird also das 25#-Pack nutzen. Mit NMC-Zellen bietet dieses Pack 70 kWh Energiegehalt, mit LFP-Zellen sind es 56 kWh. Laut der CarNewsChina werden in Chongqing die Packs mit LFP-Zellen genutzt.

Der Oshan 520 von Changan wird aber wohl nicht lange der alleinige Nutzer der CATL-Tauschstationen bleiben: Insgesamt sollen noch in diesem Jahr zehn entsprechende Modelle auf den Markt kommen, darunter der GAC Aion S, der Hongqi E-QM5, der SAIC Maxus Mifa 9 und auch der Kleinwagen Wuling Bingo – Letztgenannter dürfte aber eher die kleineren Packs des Modells 20# nutzen.

CATL will bis Ende 2025 insgesamt 1.000 Batteriewechselstationen in China errichten. Hinzu sollen auch Tauschstationen kommen, die von Partnern gebaut und betrieben werden. Dabei handelt es sich um die Tauschstationen für das Pkw-taugliche Choco-SEB-System. Dazu sollen noch 300 Akku-Tauschstationen für E-Lkw kommen, die den Block mit dem Namen 75# nutzen.

carnewschina.com