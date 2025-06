Airbus und MTU vertiefen Zusammenarbeit bei Flugzeug-Brennstoffzellen

Die Absichtserklärung sieht einen dreistufigen Ansatz vor. Zunächst werden die Unternehmen die technologischen Bausteine ausreifen lassen und dabei europäische Forschungsinitiativen wie Clean Aviation nutzen. In der zweiten Phase werden die Wasserstoff-F&E-Roadmaps beider Unternehmen aufeinander abgestimmt. Vorbehaltlich des technischen Erfolgs und der wirtschaftlichen Machbarkeit könnte in der dritten und letzten Phase ein vollwertiges Brennstoffzellenantriebssystem entwickelt werden.

Nach Ansicht der Partner wird Wasserstoff, insbesondere für Brennstoffzellensysteme, zu einer zentralen Säule der Bemühungen um die Dekarbonisierung der Luftfahrt. Aus diesem Grund legt Airbus nun verstärktes Augenmerk auf ein vollelektrisches Antriebssystem, das mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben wird. Im Rahmen seines ZEROe-Programms strebt Airbus die Einführung eines wasserstoffbetriebenen Verkehrsflugzeugs bis Mitte der 2030er Jahre an.

Auch wenn sich der Zeitplan von Airbus für Wasserstoffflugzeuge wahrscheinlich verzögern wird, betont das Unternehmen, dass sein Brennstoffzellen-Prototyp bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat, unterstützt durch Arbeiten in der Kryotechnik und anderen grundlegenden Technologien. Anfang letzten Jahres gab Airbus die Fertigstellung seines ersten 1,2-Megawatt-Wasserstoff-Brennstoffzellensystems für ein geplantes Konzeptflugzeug bekannt. Dieses sollte bis 2035 für den kommerziellen Flugbetrieb bereit sein, wobei der erste Testflug für 2026 geplant war.

MTU verfügt unterdessen über fundiertes Know-how in der Triebwerksentwicklung und hat mit seinen eigenen Wasserstoffprojekten, insbesondere dem „Flying Fuel Cell“-Konzept, bedeutende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten mehrere Meilensteine erreicht. Es hat das Design seiner Flying Fuel Cell fertiggestellt, mit der Herstellung der Stacks begonnen und seinen eMoSys-Elektromotor erfolgreich getestet. Eine spezielle Testzelle ist bereits in München in Betrieb.

Parallel dazu leitet MTU das Clean-Aviation-Projekt HEROPS (Hydrogen-Electric Zero Emission Propulsion System), dessen Ziel die Entwicklung klimaneutraler Antriebstechnologien auf Basis von Brennstoffzellen ist.

„Unser Fokus auf vollelektrische Brennstoffzellenantriebstechnologie für zukünftige wasserstoffbetriebene Flugzeuge unterstreicht unser Vertrauen und unsere Fortschritte in diesem Bereich“, sagte Bruno Fichefeux, Leiter Zukunftsprogramme bei Airbus. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser kollektives Wissen zu bündeln, die Reifung kritischer Technologien zu beschleunigen und letztendlich ein revolutionäres wasserstoffbetriebenes Antriebssystem für zukünftige Verkehrsflugzeuge zu liefern. Gemeinsam stellen wir uns nicht nur eine nachhaltige Zukunft des Fliegens vor, sondern leisten aktiv Pionierarbeit dafür.“

„Als weltweit anerkannter Triebwerksexperte sind wir von der Vision eines revolutionären Antriebskonzepts angetrieben, das einen nahezu emissionsfreien Flug ermöglicht“, fügte Dr. Stefan Weber, SVP Engineering and Technology bei MTU Aero Engines, hinzu. „Heute stehen wir im Zentrum eines breit gefächerten Ökosystems von Partnern, die eine vollständige Elektrifizierung des Antriebsstrangs durch den Einsatz von Brennstoffzellentechnologie anstreben. Die Partnerschaft mit Airbus eröffnet die Möglichkeit, sowohl Aspekte der Technologie-Reife als auch der Plattformintegration gemeinsam anzugehen.“

mtu.de, airbus.com