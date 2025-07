Porsche eröffnet Charging Lounge am Genfer See

Seine erste Charging Lounge hatte Porsche im Sommer 2023 in Deutschland eröffnet, konkret in Bingen am Rhein. Zwischenzeitlich folgten weitere Standorte in Estenfeld bei Würzburg, Koblach in Österreich, in Leonberg, in Ingolstadt und Anfang des Jahres neben dem „Porsche Approved Service Zentrum“ (PASZ) in Hamburg-Rahlstedt. Nun eröffnet also ein weiterer Standort unweit des Genfer Sees und nahe der Autobahn A1, die Lausanne und Genf verbindet. Damit erschließt Porsche nach eigenen Angaben „die Metropolregion in der Romandie und ist auch für Reisende interessant, die aus Deutschland nach Frankreich unterwegs sind oder umgekehrt“. Die Schnellladestation ist der siebte proprietäre Standort der Stuttgarter Marke – und der erste in der Schweiz.

In Signy-Avenex im Kanton Waadt stehen nun rund um die Uhr sechs Schnellladesäulen mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW exklusiv für Modelle des Autobauers zur Verfügung. Während die Kunden des alten Taycan und des neuen Macan mit 300 kW Ladeleistung ausgekommen wären (ihre Fahrzeuge können mit maximal 270 kW laden), trifft das auf den überarbeiteten Taycan nicht mehr zu. Das Facelift-Modell kann bekanntlich mit bis zu 320 kW in der Spitze laden. „Ein Taycan der aktuellen Generation lässt sich beispielsweise in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladezustand (State of Charge; SoC) bringen“, so Porsche.

Die Porsche Charging Lounges werden im Porsche Communication Management (PCM) und in der My Porsche App angezeigt. Die Ladekosten von 0,39 CHF/kWh rechnet der Porsche Charging Service dabei zentral ab, wobei auf Wunsch auch Ad-hoc-Laden möglich ist. Und: Mit GoFast hat Porsche nach eigenen Angaben einen weiteren Partner für den Porsche Charging Service in der Schweiz gewonnen. Denn Ladestopps sind freilich überall in der Alpennation gefragt. Porsches Ladeservice soll inzwischen über Partner-Vereinbarungen den Zugriff auf mehr als 900.000 Ladepunkte in Europa ermöglichen, darunter knapp 75.000 Ladepunkte mit mehr als 150 kW Ladeleistung.

Mit seinen inzwischen sieben Lounges im DACH-Raum will Porsche seinen Kunden unterdessen ein besonders exklusives Ladeerlebnis bieten. Dafür stehen etwa Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern im Außenbereich oder Lounge-Sessel und Verpflegungsmöglichkeiten im Inneren. Außen- und Innenbereich werden zudem rund um die Uhr überwacht. Der Zugang zu den Ladestationen sowie zur Lounge erfolgt über eine spezielle Porsche ID. Während sich die bisherigen Lounges alle ähneln und auch der Schweizer Standort die Porsche-typische Designsprache trägt, folgt der Ladepark in Signy-Avenex einem von Porsche jüngst eingeführten, modularen Konzept: Dadurch sollen die Lounges an die jeweilige Grundstücksform angepasst und vor Ort schneller aufgebaut werden können. Entwickelt wurde das modulare Konzept durch eine Zusammenarbeit mit dem Studio F.A. Porsche.



